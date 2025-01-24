Маленький диктатор из подворотни: кем считает Трамп Путина и что из этого следует

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КТО КОМУ РОВНЯ

В своих видеоинтервью по поводу инаугурации Д. Трампа я утверждал, что главным сюжетом в мире на среднесрочную перспективу будет противостояние двух альфа-самцов: настоящего — Трампа и дутого — Путина. А за этим противостоянием двух ярых тигров с дерева будет наблюдать мудрая обезьяна — товарищ Си. Пока эти тигры не завалят его дерево.

Пока что прогноз подтверждается.

Новый президент США напланировал-наобещал столько всего масштабного, что это просто невозможно выполнить в рамках международного права.

Например, чтобы убрать огромные базы, на самом деле города по накоплению нелегальных мигрантов и наркотрафика на границе с Мексикой, Трампу придется использовать свои вооруженные формирования. Конечно, американские рейнджеры реально справятся за несколько дней, потому что там некому сопротивляться. Но все равно это будет СВО на территории соседней страны.

А чтобы прекратить поток мигрантов из Венесуэлы, как собирается Трамп, необходимо вмешаться в дела независимого государства и обеспечить там появление марионеточной власти, ориентированной на США — сделать то же самое, что собирался Кремль с Украиной.

Трудно представить, чтобы все свои задачи Трамп успел выполнить за 4 года. Соответственно могут возникнуть идеи, что первый трампов президентский срок не считается и можно баллотироваться еще раз — опять-таки слишком похоже на то, что происходит в недоимперии.

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Я к тому, что Путин сразу начнет заявлять, что если можно Трампу, то почему нельзя ему? И это является главным моментом этой коллизии.

Потому что Трамп никоим образом не считает Путина равным себе. Трамп себя видит властелином самой могущественной страны мира. И только с Си Цзиньпинем он может о чем-то договариваться, потому что у Китая тоже мощная экономика. А Путин для Трампа — очередной маленький диктатор из подворотни, который со своей шоблой грабит свою страну да еще и на что-то большее претендует. Трамп всего достиг сам, Путина втянул во власть советский КГБ.

Как только Путин попытается стать в один уровень с Трампом, и тот это заметит — на кремлевском фюрерке можно ставить крестик. На что, собственно, и надежда.

Но все начнется, когда Украина сможет стабилизировать фронт. Не сможет — агрессия и война будут продолжаться.

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