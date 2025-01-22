Трамп и Путин: триллер 2025 года без хеппи-энда для Украины

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"ДОНАЛЬД И ВЛАДИМИР": ТРИЛЛЕР ГОДА БЕЗ HAPPY END`А

Я в свое время по пунктам проанализировал, почему попытка Трампа достичь соглашения по войне в Украине с Путиным в Хельсинки на их личной встрече 100% закончится полным поражением американского лидера. Через неделю так оно и получилось — фото униженного Трампа рядом с Путиным-триумфатором после встречи тогда обошли весь мир.

Вчера Трамп на коне вернулся в Белый дом — значит, время для нового прогноза относительно его новых попыток в большом политическом сезоне-2025 лично достичь соглашения по Украине с Путиным.

Реализация этих попыток и потребность понимания их природы и динамики для нашей страны крайне важны. Потому что "нам нужно свое делать" — выбрать оптимальную стратегию действий в новых сложных обстоятельствах. И правильно рассчитать силы и ресурсы для того, чтобы подойти в наилучшей форме к моменту, когда состоится заключение договоренности об окончании войны в нашей стране или, по крайней мере, ее горячей фазы.

В оценке этих сил и ресурсов, прежде всего, нужно отложить в сторону словарь по теме "Российская агрессия в Украине" эпохи Байдена.

Не потому, что он плохой. Огромная роль администрации президента Байдена и его личные усилия в организации эффективной международной поддержки нашей страны как ключевые факторы краха путинского блицкрига в Украине навсегда останется фактом. (Хотя претензии относительно конкретных темпов и объемов этой поддержки, конечно, оправданы. Но сейчас речь не об этом).

Помощь Байдена Украине неоспорима, но... Фото: Офис президента

А потому что с победой Трампа на выборах в ноябре прошлого года времена изменились. О чем со знанием дела и очень точно сказал наш бывший посол в США Олег Шамшур.

По его выводам, дело не только в том, что "команда Трампа соглашается на фактическое разделение Украины и в перспективе не исключает хотя бы частичного возвращения к нормальным отношениям с Россией. Вместе с тем Трамп не планирует предоставлять Украине гарантии безопасности, перечеркивает наши евроатлантические перспективы и публично признается в понимании негативных "чувств" России относительно членства Украины в НАТО".

Есть еще кое-что сверхважное: Трамп убежден в существовании одних правил поведения для мощных государств, подобных США, и совсем других — для более слабых стран, которые должны подчиняться воле "больших парней": "Мир по Трампу очень похож на мир по Путину, к которому американский лидер относится с неизменным уважением. Симптоматично, что о войне в Украине кремлевский диктатор хочет договариваться именно с Трампом".

Чтобы понять масштаб "квантового перехода", произошедшего в США и мире 20 января этого года с началом второй президентской каденции Трампа, попробуйте воспринять как факт утверждение "Мир по Байдену очень похож на мир по Путину". Отож...

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