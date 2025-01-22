Будет жестко: как вести переговоры с Трампом по украинской энергетике с позиции силы

Related video

КАК УСИЛИТЬ ПЕРЕГОВОРНЫЕ ПОЗИЦИИ С НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ США (ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ)

Между предыдущим и новым хозяевами Белого дома существуют два ключевых расхождения, которые надо учитывать при подготовке к переговорам с Д.Трампом.

1. Формула Д. Байдена "Украина не должна проиграть, а РФ не должна выиграть" означала бесконечное продолжение войны с целью недопущения эскалации между НАТО и РФ за счет Украины и стран Центральной Европы. Д. Трамп четко определил цель — войну необходимо завершать. Такая ясная постановка вопроса для Украины намного более благоприятна, хотя и скрывает в себе много опасных подводных камней.

2. Д. Трамп является гораздо более конкретным и жестким переговорщиком по сравнению с Джо Байденом. Он привык умело использовать слабые места у другой стороны, применяя экономические и политические аргументы давления.

Исходя из этого, Украина, в первую очередь, должна избавиться от слабых позиций из-за прекращения транспортировки российской нефти и снятия с рассмотрения вопроса достройки ХАЭС 3, 4 на базе российских реакторов. Если новоизбранный президент смог жестко надавить на своих союзников по НАТО (А. Меркель) — ... "зачем мы будем тратиться на вашу оборону от России, если вы покупаете российские энергоносители?...", то существует мало сомнений, что он подобный аргумент задействует и на переговорах с В. Зеленским.

Важно

Революция от Трампа: как Америка возвращается в 20-е годы прошлого века

Усилить украинские позиции также могут предложения по:

поставкам американского LNG на системной основе;

углублению сотрудничества в перспективных атомных проектах с Westinghouse (ядерное топливо, стратегические инвестиции в создание новых блоков после завершения войны); совместной реализации проектов малых модульных реакторов SMR;

развитию систем накопления энергии (СНЭ) и децентрализованной генерации;

инвестированию в увеличение добычи урана и создание завода по фабрикации ядерного топлива;

инвестированию компаниями США в нефтегазодобычу Украины;

диверсификацию поставок и маршрутов нефти в Европу с помощью украинского трубопровода Одесса-Броды и МНТ "Южный".

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно