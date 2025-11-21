Главный козырь Путина: почему Россия продолжит диверсии в странах НАТО и когда ждать следующих

О неизбежной российской диверсии на суше в европейской стране этой осенью наш Институт сказал в начале прошлого месяца. На тот момент более вероятным выглядело то, что такая диверсия состоится до конца октября — с учетом желания Путина усилить свои позиции перед встречей Дональда Трампа и Си Цзиньпина для обсуждения нового разделения мира на сферы влияния.

То, что две диверсии на польской железной дороге случились двумя неделями позже этой встречи, принципиально ничего не меняет. Главное в том, что Путин:

а) последовательно расширяет спектр операций в войне против Европы и дошёл до кинетических операций и

б) обязательно к воздушным атакам дронами будет применять и увеличивать операции на суше.

Відео дня

Если коротко, то основные причины этого таковы:

отсутствие готовности Европы здесь и сейчас дать жесткий ответ российским нападениям, что поощряет россиян идти дальше в испытании (и демонстрации слабости) европейской безопасности;

когда военные европейских стран НАТО оценивают возможные направления следующих российских ударов, то исходят, естественно, из военной логики. В то время как правила войны против европейцев определяют не российские военные, а в первую очередь шайка спецслужбистов во главе с Путиным. У этой стаи логика — не военная, это логика спецслужб. В которой удар наносится не там, где у россиян лучшие подготовленные позиции, а там, где можно быстро "расшатать" и так же быстро поразить противника;

Путин ведет войну против коллективного Запада и, в частности, Европы с постоянным повышением качества и количества инструментов, которые он использует в этой войне против противника;

одобрение проведения открытых кинетических военных операций против Европы Путин получил от своего ближайшего крупного союзника — китайского лидера Си Цзиньпина. Так же как получил такое же одобрение перед вторжением в Украину в 2022 году. Тогда 4 февраля 2022-го на встрече в Пекине Си и Путин согласовали "партнерство без ограничений", которое распространялось и на поддержку вторжения РФ в Украину — и уже 24 февраля Путин начал полномасштабное вторжение в нашу страну. 2 сентября нынешнего года в Пекине новая встреча Путина с Си, российский президент хвастается "беспрецедентными" отношениями их стран — и 10 сентября происходит вторжение российских ударных дронов на территорию страны-члена НАТО;

у российского кормчего остается на руках не так много козырей (как любит говорить Трамп), чтобы обратить на себя внимание двух "больших парней" Трампа и Си. И эскалация агрессии против европейских стран НАТО — это козырь № 1;

российский "пипл" с нетерпением хочет увидеть демонстрацию мощи "второй армии мира" в Европе не пиратскими короткими рейдами дронов и самолетов высоко в воздухе, а в картинке успешных российских действий на натовской земле.

Все эти факторы и сделали неизбежным начало операций россиян на суше в Европе. И, в частности, подрыв на польской железной дороге.

Польша, диверсия на железной дороге 17 ноября Фото: Скриншот

В Польше, следует отдать должное политическому и военному руководству этой страны, быстро и адекватно оценили степень российской угрозы и отреагировали на нее. Привлечение территориальной обороны к охране железной дороги на востоке страны — один из необходимых неотложных шагов. Равно как и попытки привлечь американцев к расследованию преступной активности россиян на восточном фланге НАТО.

И скорее всего, после реализации намерения Варшавы обсудить эту активизацию россиян с другими европейскими странами в этих странах удастся повысить степень понимания того, что практические кинетические атаки России на инфраструктуру и критически важные объекты в ближайшее время могут произойти в любой европейской стране, а не только в Польше.

Это важно, поскольку продолжение российских спецопераций на суше в Европе:

а) обязательно произойдет;

б) состоится уже в ближайшее время — вполне вероятно, еще до конца этого года и

в) вполне возможно, будет организовано российскими спецслужбами уже в другой европейской стране и не обязательно на железной дороге.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно