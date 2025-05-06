Трамп меняет подход к войне в Украине: почему не сработала тактика президента США

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ТРАМП ПЕРЕОСМЫСЛИВАЕТ СВОЙ ПОДХОД К ВОЙНЕ В УКРАИНЕ

Потому что не сработали оба направления его скоростной фаст-дипломатии для завершения "горячей" фазы войны в нашей стране:

1) как можно скорее договориться о прекращении огня и

2) заключить замечательное и блестящее большое соглашение.

С самого начала оба эти направления реализовывались Трампом то поочередно, то параллельно. Это объясняется тем, что у самого президента США не было четкого видения, как двигаться к объявленной им цели закончить войну в Украине. Поэтому после того, как хозяин Белого дома пробежал свою первую стодневку, он решил пройтись рядом с беговой дорожкой и понять, куда и как ему дальше двигаться в вопросе мира в Украине. Ведь никто не подгоняет его, как Форреста Гампа в одноименном фильме, призывами "Run, Donald, run!"

Не стоит ожидать публичного признания Дональдом Трампом ошибок — своих и своей команды. Работа над ошибками идет в закрытом режиме. Одно из ее проявлений наружу — заявление пресс-секретаря Государственного департамента США Тэмми Брюс о том, что США больше не будут посредниками в урегулировании вооруженного конфликта между Россией и Украиной. И отныне инициатива должна перейти непосредственно к Москве и Киеву.

И уже результаты этой работы над ошибками можно будет увидеть в этом месяце на конкретных миротворческих усилиях американского лидера.

Сейчас важно понять — с какими именно итогами финишировал после 100 дней своих миротворческих усилий Дональд Трамп и какие у него есть реальные возможности для того, чтобы исправить ошибки в своем подходе к войне в Украине.

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100 дней Трампа: чего достиг ключевой посредник в переговорах о мире в Украине

Как отмечает Стивен Сестанович, старший научный сотрудник американского Совета по международным отношениям, сейчас Трампу стоит задуматься над собственной ответственностью за тупик в урегулировании войны России против Украины. Вместо того, чтобы обвинять в этой ситуации то Зеленского, то Путина, то Байдена.

Хотя, если бы Трамп внимательно слушал Зеленского и Путина в течение последних трех месяцев, он бы понял, что шансов на всеобъемлющее соглашение, которое обе стороны могли бы принять и которое обеспечило бы длительный мир, почти нет. "То, что полное урегулирование войны недостижимо, означает, что Трамп и его переговорщики должны работать в рамках очевидной следующей лучшей альтернативы: прекращение боевых действий, которое отбрасывает основные нерешенные вопросы к какому-то открытому "мирному процессу" (в котором они могут и не быть решены никогда)", — констатирует Сестанович.

Я с ним согласен. И первая неотложная задача, которую здесь надо решить — заставить российского президента согласиться на прекращение огня в Украине. Использование больших букв и восклицательных знаков в воззваниях "Vladimir, STOP!" к хозяину Кремля, конечно, кликабельно.

Но, похоже Трамп, с помощью, в частности, постоянных разъяснений со стороны британского и французского лидеров Стармера и Макрона, наконец понял: только принуждение и давление способны заставить Путина остановиться. Это давление должно быть не в вербальных угрозах о возможности введения санкций, а в практических и очень болезненных для российского президента и росэлиты действиях.

И тем более это не "давление" в виде щедрых авансов вроде заявлений Трампа об исключении вопроса о вступлении Украины в НАТО из повестки дня или намерении Соединенных Штатов рассмотреть вопрос признания российской оккупации Крыма.

Именно такими своими авансами Трамп собственноручно разрушил свои же усилия склонить хозяина Кремля к окончанию боевых действий.

Теперь придется ему отыгрывать назад и начинать новый раунд с чистого листа и с инструментами принуждения. О том, что этот инструментарий рассматривается сейчас предметно в Вашингтоне, свидетельствует не только заявление Трампа о готовности обратиться к экономическому принуждению против Путина так же, как используется сейчас американское оружие на поле боя, но и законопроект Линдси Грэма о 500% пошлинах против России и стран, покупающих российскую нефть.

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