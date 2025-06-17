G7 минус Трамп: как Украина становится точкой сборки для расколотого Запада

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УКРАИНА, "БОЛЬШАЯ ШЕСТЕРКА" И ОТДЕЛЬНО ДОНАЛЬД ТРАМП

Украина на саммите "Большой семерки", который начался в Канаде, станет своеобразной точкой сборки вокруг себя для шести членов этой группы. Кроме США.

Программа-максимум для Украины от этого саммита — успех в продвижении закупок вооружения для нашей страны шестью членами Группы у седьмого — Соединенных Штатов.

Поскольку пакеты оружия для нашей страны, утвержденные предыдущей администрацией Байдена, стремительно исчерпываются. Израильско-иранская война моментально добавила много неопределенности и напряженности в вопрос обеспечения стабильных поставок американского вооружения нашим Силам обороны.

И по состоянию на сегодня, так же как в первый день второго президентства Трампа почти пять месяцев назад, четко понятно только одно. А именно — то, что Трамп не будет оказывать поддержку нашей стране в тех объемах и таким образом, как это делал его предшественник.

В то же время возможные объемы американского вооружения, его номенклатура и т. п. в закупках в США для Украины нашими европейскими партнерами до сих пор остаются неизвестными.

И до начала войны Израиля с Ираном 13 июня из Вашингтона было много сигналов о том, что там считают войну в Украине приоритетом в первую очередь для Европы. В то время, как США переориентируются на Ближний Восток и противостояние с Китаем.

Если к нынешней войне на Ближнем Востоке у других членов G7 есть разные подходы, то в вопросе поддержки Украины и противодействия экспансии РФ их подходы совпадают. Поэтому Украина на саммите "Большой семерки" в Канаде станет своеобразной точкой сборки вокруг себя для шести членов этой группы. Кроме США.

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Поэтому это шанс воспользоваться по максимуму этим моментом. Чтобы продвинуться в практическом решении первоочередных для нашей страны вопросов.

С другой стороны, не стоит впадать в излишний украиноцентризм. И думать, что лидеры этих шести стран каждый вечер на саммите будут засыпать с вопросом "Сделал ли я сегодня для Украины все, что мог?"

Поскольку война на Ближнем Востоке со всеми ее вызовами и опасностями для глобального мира volens nolens отодвинула на второй план войну в Украине.

И другая большая война — торговая — которую США Трампа развязали против остальных участников "Большой семерки", также является первоочередным по важности вопросом для всех государств этого объединения.

Итак, для Киева стоит взять пример с канадских организаторов саммита "Большой семерки". Которые поставили цель сделать все возможное, чтобы не дать повода президенту Трампу устроить на этом событии ссоры и выяснения отношений.

Для чего даже отказались от общего большого коммюнике, где обычно высказывается общая позиция всех членов объединения. И вместо того, чтобы пытаться в чем-то убедить президента Трампа, они предлагают участникам сконцентрироваться во время встреч на полях саммита на практических, возможно не слишком глобальных, но важных для стран-участниц вопросах.

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