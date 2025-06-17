Скандальная G7: Мелони закатила глаза, а Трамп посетовал об отсутствии РФ (видео)

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон о чем-то шептались за круглым столом, после чего Мелони очень эмоционально отреагировала. А президент США Дональд Трамп заявил, что ему жаль, что G8 больше нет, ведь РФ не приглашают. А потом уехал раньше времени.

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Реакция Мелони последовала после того, как мировые лидеры стран "Большой семерки" (G7) — Великобритании, США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и ЕС — встретились на роскошном курорте Кананаскис в Канаде на фоне углубляющихся мировых кризисов как в Украине, так и на Ближнем Востоке, пишет Daily Mail.

Джорджия Мелони драматично закатила глаза во время беседы с Эмманюэлем Макроном

Реакция премьер-министра Италии стала вирусной. Когда Джорджия Мелони, известная своей эмоциональностью, не смогла сохранить невозмутимость во время тайного обмена мнениями с Эмманюэлем Макроном.

Это произошло после столь же неловкой встречи премьер-министра Канады Марка Карни и президента США Дональда Трампа.

Карни прервал президента США, задав ему вопрос об иммиграционной политике.

Премьер-министр Канады прервал вопросы, заявив журналистам: "Я собираюсь воспользоваться своей ролью председателя G7, поскольку у нас есть еще несколько минут с президентом и его командой, а затем нам действительно придется начать встречу, чтобы обсудить некоторые из этих важных вопросов".

Напряженность на саммите возросла после того, как Дональд Трамп сенсационно заявил, что исключение России из группы в 2014 году было "большой ошибкой".

Дональд Трамп посетовал, что Россию выперли из Большой семерки

Президент США заявил: "Раньше Большая семерка была Большой восьмеркой. Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели, чтобы Россия была в ней. И я бы сказал, что это была ошибка, потому что я думаю, что сейчас не было бы войны, будь Россия в этой организации. И не было бы войны, если бы Трамп был президентом четыре года назад".

Трамп добавил, что это была "большая ошибка", поскольку "вы тратите столько времени на разговоры о России, а Путина больше нет за столом переговоров, и это усложняет жизнь".

На вопрос, считает ли он, что Путина нужно вернуть в "Большую семерку", Трамп ответил: "Я не говорю, что ему следует получить место в Семерке на данный момент, потому что слишком много воды утекло, но это была большая ошибка".

По мнению Трампа, Путин "не был врагом" на момент исключения России из G8.

Также президент США добавил, что российский диктатор общается только с ним и не хочет говорить с другими западными лидерами, поскольку "он был очень обижен, когда был выброшен из G8".

"Как и я, как и вы, как и кто-либо другой обиделся бы. Он был очень обижен. Он был выброшен из G8 Трюдо, который убедил одного или двух человек, вместе с Обамой. Его выбросили, и он не в восторге от этого, могу вам сказать. Он по сути даже не разговаривает с теми людьми, которые его выгнали. И я с ним согласен", – подытожил президент США.

Но премьер-министр Великобритании Кир Стармер твердо стоял на своем в отношении нынешнего состава группы, а Даунинг-стрит заявила, что премьер-министр "доволен ее составом".

На вопрос, согласен ли Стармер с комментариями Трампа, он дипломатично ответил: "Я думаю, что эти комментарии, очевидно, касаются США".

"Премьер-министр продолжает работу над G7 и доволен ее составом", — добавили на Даунинг-стрит.

Комментарии бывшего президента бросили тень на предстоящую встречу президента Украины Владимира Зеленского с лидерами G7, на которой он, как ожидается, будет настаивать на ужесточении санкций против Москвы и заключении новых оружейных сделок с Западом.

Но в итоге Трамп покинул круглый стол "Большой семерки" раньше, чем ожидалось "из-за того, что происходит на Ближнем Востоке", согласно Белому дому. Президент США также поручил членам своей команды попытаться встретиться с иранскими официальными лицами как можно скорее, согласно источнику, знакомому с ситуацией.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что "все должны немедленно эвакуироваться" из столицы Ирана — города Тегеран. По его словам, власти Ирана должны были подписать соглашение, предлагаемое им, однако не сделали этого.

Также стало известно, где скрывается верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Официально, он с семьей где-то в бункере на севере от Тегерана.