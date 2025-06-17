Скандальна G7: Мелоні закотила очі, а Трамп поскаржився на відсутність РФ (відео)

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та президент Франції Емманюель Макрон про щось шепотілися за круглим столом, після чого Мелоні дуже емоційно відреагувала. А президент США Дональд Трамп заявив, що йому шкода, що G8 більше немає, адже РФ не запрошують. А потім поїхав завчасно.

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Реакція Мелоні з'явилася після того, як світові лідери країн "Великої сімки" (G7) — Великої Британії, США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та ЄС — зустрілися на розкішному курорті Кананаскіс у Канаді на тлі поглиблення світових криз як в Україні, так і на Близькому Сході, пише Daily Mail.

Джорджія Мелоні драматично закотила очі під час бесіди з Емманюелем Макроном

Реакція прем'єр-міністра Італії стала вірусною. Коли Джорджія Мелоні, відома своєю емоційністю, не змогла зберегти незворушність під час таємного обміну думками з Емманюелем Макроном.

Це сталося після настільки ж незручної зустрічі прем'єр-міністра Канади Марка Карні та президента США Дональда Трампа.

Карні перервав президента США, поставивши йому запитання про імміграційну політику.

Прем'єр-міністр Канади перервав запитання, заявивши журналістам: "Я збираюся скористатися своєю роллю голови G7, оскільки в нас є ще кілька хвилин із президентом і його командою, а потім нам справді доведеться розпочати зустріч, щоб обговорити деякі з цих важливих питань".

Напруженість на саміті зросла після того, як Дональд Трамп сенсаційно заявив, що виключення Росії з групи 2014 року було "великою помилкою".

Дональд Трамп поскаржився, що Росію виперли з Великої сімки

Президент США заявив: "Раніше Велика сімка була Великою вісімкою. Барак Обама і людина на ім'я Трюдо не хотіли, щоб Росія була в ній. І я б сказав, що це була помилка, тому що я думаю, що зараз не було б війни, якби Росія була в цій організації. І не було б війни, якби Трамп був президентом чотири роки тому".

Трамп додав, що це була "велика помилка", оскільки "ви витрачаєте стільки часу на розмови про Росію, а Путіна більше немає за столом переговорів, і це ускладнює життя".

На запитання, чи вважає він, що Путіна потрібно повернути до "Великої сімки", Трамп відповів: "Я не кажу, що йому слід отримати місце в Сімці наразі, тому що занадто багато води утекло, але це була велика помилка".

На думку Трампа, Путін "не був ворогом" на момент виключення Росії з G8.

Також президент США додав, що російський диктатор спілкується тільки з ним і не хоче говорити з іншими західними лідерами, оскільки "він був дуже ображений, коли його викинули з G8".

"Як і я, як і ви, як і будь-хто інший образився б. Він був дуже ображений. Його викинув із G8 Трюдо, який переконав одного або двох людей, разом з Обамою. Його викинули, і він не в захваті від цього, можу вам сказати. Він по суті навіть не розмовляє з тими людьми, які його вигнали. І я з ним згоден", — підсумував президент США.

Але прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер твердо стояв на своєму щодо нинішнього складу гурту, а Даунінг-стріт заявила, що прем'єр-міністр "задоволений її складом".

На запитання, чи згоден Стармер із коментарями Трампа, він дипломатично відповів: "Я думаю, що ці коментарі, очевидно, стосуються США".

"Прем'єр-міністр продовжує роботу над G7 і задоволений її складом", — додали на Даунінг-стріт.

Коментарі колишнього президента кинули тінь на майбутню зустріч президента України Володимира Зеленського з лідерами G7, на якій він, як очікується, наполягатиме на посиленні санкцій проти Москви та укладенні нових збройових угод із Заходом.

Але в підсумку Трамп залишив круглий стіл "Великої сімки" раніше, ніж очікувалося "через те, що відбувається на Близькому Сході", згідно з Білим домом. Президент США також доручив членам своєї команди спробувати зустрітися з іранськими офіційними особами якнайшвидше, згідно з джерелом, знайомим із ситуацією.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що "всі повинні негайно евакуюватися" зі столиці Ірану — міста Тегеран. За його словами, влада Ірану мала підписати угоду, запропоновану їм, однак не зробила цього.

Також стало відомо, де переховується верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Офіційно, він із сім'єю десь у бункері на півночі від Тегерана.