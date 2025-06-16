"Переломный момент": Трамп и Зеленский встретятся на саммите G7 в Канаде, – СМИ

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский встретятся в Канаде на полях 51-го саммита лидеров "Большой семерки".

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В Белом доме рассказали, что у Трампа запланирован ряд встреч, в том числе с премьер-министром Канады Марком Карни и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум, сообщили источники издания Axios.

Отметим, что саммит G7 проходит с 15 по 17 июня в западной канадской провинции Альберта в курортном городе Кананаскис. В последний день саммита планируются дискуссии на тему "Сильная и суверенная Украина".

В текущем году посещаемость саммита стала необычайно высокой. Марк Карни пригласил лидеров стран, не входящих в G7, в том числе Индии, Бразилии, Южной Африки, Мексики, Украины, Австралии и Южной Кореи, а также главу НАТО Марка Рютте, уточняет газета The New York Times.

Третья встреча Трампа и Зеленского

Владимир Зеленский подтвердил, что будет на саммите. Ожидается, что Зеленский встретится с Трампом 17 июня, это станет их третьей личной встречей с момента вступления американского президента в должность в январе 2025 года, пишет издание Kyiv Independent.

"Предложенная встреча может стать переломным моментом для Зеленского, поскольку давление на Трампа со стороны западных союзников усиливается", — рассказали авторы.

Кроме этого, в Канаде будет первая встреча Зеленского и Трампа после их разговора в Ватикане в апреле 2025 года на похоронах Папы Римского Франциска. Тогда президенты беседовали около 15 минут.

Axios подчеркивает, что Трамп отправляется в Канаду после неоднократных угроз ее суверенитету. В течение нескольких месяцев он выражал заинтересованность в аннексии Канады и втянул эту страну в тарифную войну.

Карни ясно дал понять Трампу во время встречи в Белом доме в мае, что Канада не заинтересована в том, чтобы стать 51-м штатом США.

Напомним, Штаты могут прекратить военную поддержку Украины. По словам министра обороны Пита Хегсета, у администрации Дональда Трампа "совершенно иное видение" войны в Украине, чем у его предшественника Джо Байдена.

США ранее подтверждали вывод систем ПВО из Украины и их переброску на Ближний Восток из-за обострения войны между Израилем и Ираном.