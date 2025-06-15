США фактически прекращают военную помощь Украине: что будет дальше – The Telegraph

США, вероятно, намерены прекратить военную поддержку Украины в борьбе против агрессии Российской Федерации.

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Министр обороны США Пит Хегсет заявил на слушаниях в Конгрессе, что у администрации президента Дональда Трампа "совершенно иной взгляд" на войну в Украине, чем у Джо Байдена. По его словам, урегулирование конфликта путем переговоров "отвечает наилучшим интересам обеих сторон", передает The Telegraph.

Темой слушаний был военный бюджет США на 2026 год. Наблюдая за дискуссией, в издании заключили, что Вашингтон собирается "уйти со сцены", а военная поддержка Украины полностью ляжет на плечи Европы.

"Горький итог для Киева в том, что его бросил самый могущественный и богатый союзник", — говорится в статье.

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Авторы также назвали три варианта дальнейших действий для Киева: положится на военные поставки Европы, покупать американское оружие у США за европейские деньги или производить необходимое оружие на украинских заводах, финансируя его деньгами европейских союзников.

В издании отметили, что внутреннее производство теперь покрывает до 50 процентов военных нужд Украины, несмотря на удары ВС РФ по предприятиям. Более того, Украина уже опережает ЕС по производству многих видов вооружений. Часть нового украинского оружия лучше, чем иностранное оборудование, так как адаптировано к конкретным нуждам современной войны.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа забирает у Украины важную технологию для отражения атак "Шахедами".

В свою очередь правительство Германии решило засекретить любую информацию относительно дальнейших поставок военной помощи Украине.