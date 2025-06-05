Перенаправят своей армии: США забирают у ВСУ ключевую технологию борьбы с "Шахедами", — WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа забирает у Украины ключевую для отражения атак "Шахедами". Закупленные Штатами для Киева специальные детонаторы для ракет перенаправляют подразделениям американских вооруженных сил на Ближнем Востоке.

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Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам журналистов, такое решение отражает уменьшение обязательств администрации 47-го американского президента по помощи Украине в защите от российской агрессии. Пентагон на прошлой неделе сообщил Конгрессу США о перенаправлении в американские военно-воздушные силы специальных детонаторов, которые показали свою эффективность в сбивании российских беспилотных летательных аппаратов и стоят меньше ракет класса "воздух-воздух".

По информации издания, министр обороны США Пит Хегсет в прошлом месяце служебной запиской уполномочил подразделение Пентагона, ответственное за обеспечение потребностей командиров в оружии, поставлять закупленные для Сил обороны Украины детонаторы американским подразделениям ВВС. В то же время Пентагон убеждал комитет Сената в том, что потребность американской армии в этих детонаторах является "неотложной проблемой, выявленной министром обороны".

Авторы статьи отмечают, что новые ракетные и дроновые атаки ВС РФ по Украине продолжаются, а подразделения ВВС США на Ближнем Востоке тем временем готовятся к вероятному конфликту с Ираном или возобновлению боевых действий с боевиками-хуситами в Йемене, и решение перенаправить детонаторы показывает дефицит важнейших оборонительных позиций.

Сторонники перенаправления боеприпасов военным США говорят, что Пентагон имеет полномочия для таких действий в соответствии с законопроектом о чрезвычайных военных расходах, пишут журналисты. Сторонники Украины в Конгрессе в свою очередь опасаются, что этот шаг может оказать негативное влияние на украинскую оборону, и отмечают, что Пентагон не объяснил, является ли потребность в детонаторах насущной.

Технология США против атак "Шахедов": что известно о детонаторах

В статье объясняется, что США поставляли Украине детонаторы, предназначенные для усовершенствованной системы высокоточного оружия, в течение нескольких лет. Они используются украинскими защитниками во время вражеских обстрелов в ракетной системе класса "земля-воздух". Основным компонентом технологии является "бесконтактный детонатор" — он взрывает взрывчатку, когда ракета приближается к цели.

Журналисты отмечают, что такая система дешевле ракет класса "воздух-воздух" Sidewinder и AMRAAM. ВВС адаптировали их к запуску с истребителей F-16 и F-15E.

Предоставление Украине этих детонаторов было одобрено администрацией предыдущего президента США Джо Байдена в рамках Инициативы по оказанию помощи в сфере безопасности в Украине. По словам авторов материала, несмотря на то, что средства на программу были потрачены, поставки этих боеприпасов в Украину запланированы на 2025 и 2026 годы, если администрация Трампа не перенаправит военным США больше систем.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины 4 июня рассказали, сколько дронов Россия производит за день. По данным разведчиков, враг производит ежедневно до 170 дронов типа "Шахед" и планирует наращивать производство.

Начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ полковник Юрий Игнат в опубликованном 3 июня интервью рассказал, как Силы обороны сбивают вражеские БПЛА. Он отметил, что оккупанты встраивают в свои "Шахеты" дополнительные компоненты защиты от радиоэлектронной борьбы.

Государственный секретарь США Марко Рубио 20 мая заявлял, что одобренная при каденции Джо Байдена военная помощь Украине не была отменена, однако решений о новых пакетах оружия от США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа принято не было.