Перенаправлять своїй армії: США забирають у ЗСУ ключову технологію боротьби з "Шахедами", — WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа забирає в України ключову для відбиття атак "Шахедами". Закуплені Штатами для Києва спеціальні детонатори для ракет перенаправляють підрозділам американських збройних сил на Близькому Сході.

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Про це пише The Wall Street Journal.

За словами журналістів, таке рішення відображає зменшення зобов'язань адміністрації 47-го американського президента щодо допомоги Україні в захисті від російської агресії. Пентагон минулого тижня повідомив Конгресу США про переспрямування до американських військово-повітряних сил спеціальних детонаторів, які показали свою ефективність у збиванні російських безпілотних літальних апаратів і коштують менше за ракети класу "повітря-повітря".

За інформацією видання, міністр оборони США Піт Гегсет минулого місяця службовою запискою уповноважив підрозділ Пентагону, відповідальний за забезпечення потреб командирів у зброї, постачати закуплені для Сил оборони України детонатори американським підрозділам ВПС. Водночас Пентагон переконував комітет Сенату в тому, що потреба американської армії в цих детонаторах є "невідкладною проблемою, виявленою міністром оборони".

Автори статті зазначають, що нові ракетні та дронові атаки ЗС РФ по Україні тривають, а підрозділи ВПС США на Близькому Сході тим часом готуються до ймовірного конфлікту з Іраном чи відновлення бойових дій із бойовиками-хуситами в Ємені, і рішення перенаправити детонатори показує дефіцит найважливіших оборонних позицій.

Прибічники переспрямування боєприпасів військовим США говорять, що Пентагон має повноваження для таких дій відповідно до законопроєкту про надзвичайні військові витрати, пишуть журналісти. Прихильники України в Конгресі своєю чергою побоюються, що цей крок може мати негативний вплив на українську оборону, і зазначають, що Пентагон не пояснив, чи є потреба в детонаторах нагальною.

Технологія США проти атак "Шахедів": що відомо про детонатори

У статті пояснюється, що США постачали Україні детонатори, призначені для вдосконаленої системи високоточної зброї, протягом кількох років. Вони використовуються українськими захисниками під час ворожих обстрілів у ракетній системі класу "земля-повітря". Основним компонентом технології є "безконтактний детонатор" — він підриває вибухівку, коли ракета наближається до цілі.

Журналісти зауважують, що така система є дешевшою за ракети класу "повітря-повітря" Sidewinder і AMRAAM. ВПС адаптували їх до запуску з винищувачів F-16 і F-15E.

Надання Україні цих детонаторів було схвалене адміністрацією попереднього президента США Джо Байдена в межах Ініціативи з надання допомоги у сфері безпеки в Україні. За словами авторів матеріалу, попри те, що кошти на програму було витрачено, постачання цих боєприпасів в Україну заплановано на 2025 і 2026 роки, якщо адміністрація Трампа не перенаправить військовим США більше систем.

Нагадаємо, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України 4 червня розповіли, скільки дронів Росія виробляє за день. За даними розвідників, ворог виготовляє щоденно до 170 дронів типу "Шахед" і планує нарощувати виробництво.

Начальник Управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в опублікованому 3 червня інтерв'ю розповів, як Сили оборони збивають ворожі БПЛА. Він зазначив, що окупанти вбудовують у свої "Шахеди" додаткові компоненти захисту від радіоелектронної боротьби.

Державний секретар США Марко Рубіо 20 травня заявляв, що схвалена за каденції Джо Байдена військова допомога Україні не була скасована, проте рішень про нові пакети зброї від США після повернення до Білого дому Дональда Трампа ухвалено не було.