США фактично припиняють військову допомогу Україні: що буде далі — The Telegraph

США, ймовірно, мають намір припинити військову підтримку України в боротьбі проти агресії Російської Федерації.

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Міністр оборони США Піт Гегсет заявив на слуханнях у Конгресі, що в адміністрації президента Дональда Трампа "зовсім інший погляд" на війну в Україні, ніж у Джо Байдена. За його словами, врегулювання конфлікту шляхом переговорів "відповідає найкращим інтересам обох сторін", передає The Telegraph.

Темою слухань був військовий бюджет США на 2026 рік. Спостерігаючи за дискусією, у виданні зробили висновок, що Вашингтон збирається "піти зі сцени", а військова підтримка України повністю ляже на плечі Європи.

"Гіркий підсумок для Києва в тому, що його кинув наймогутніший і найбагатший союзник", — йдеться в статті.

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Автори також назвали три варіанти подальших дій для Києва: покластися на військові поставки Європи, купувати американську зброю у США за європейські гроші або виробляти необхідну зброю на українських заводах, фінансуючи її грошима європейських союзників.

У виданні зазначили, що внутрішнє виробництво тепер покриває до 50 відсотків військових потреб України, попри удари ЗС РФ по підприємствах. Ба більше, Україна вже випереджає ЄС з виробництва багатьох видів озброєнь. Частина нової української зброї краща за іноземне обладнання, оскільки адаптована до конкретних потреб сучасної війни.

Нагадаємо, за даними The Wall Street Journal, адміністрація президента США Дональда Трампа забирає в України важливу технологію для відбиття атак "Шахедами".

Своєю чергою уряд Німеччини вирішив засекретити будь-яку інформацію щодо подальших поставок військової допомоги Україні.