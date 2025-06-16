"Переломний момент": Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7 у Канаді, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп і його український колега Володимир Зеленський зустрінуться в Канаді на полях 51-го саміту лідерів "Великої сімки".

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У Білому домі розповіли, що у Трампа заплановано низку зустрічей, зокрема з прем'єр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум, повідомили джерела видання Axios.

Зазначимо, що саміт G7 проходить з 15 до 17 червня в західній канадській провінції Альберта в курортному місті Кананаскіс. В останній день саміту заплановано дискусії на тему "Сильна і суверенна Україна".

Цього року відвідуваність саміту стала надзвичайно високою. Марк Карні запросив лідерів країн, що не входять до G7, зокрема Індію, Бразилію, Південну Африку, Мексику, Україну, Австралію і Південну Корею, а також главу НАТО Марка Рютте, уточнює газета The New York Times.

Третя зустріч Трампа і Зеленського

Володимир Зеленський підтвердив, що буде на саміті. Очікується, що Зеленський зустрінеться з Трампом 17 червня, це стане їхньою третьою особистою зустріччю з моменту вступу американського президента на посаду в січні 2025 року, пише видання Kyiv Independent.

"Запропонована зустріч може стати переломним моментом для Зеленського, оскільки тиск на Трампа з боку західних союзників посилюється", — розповіли автори.

Крім цього, у Канаді буде перша зустріч Зеленського і Трампа після їхньої розмови у Ватикані у квітні 2025 року на похороні Папи Римського Франциска. Тоді президенти розмовляли приблизно 15 хвилин.

Axios підкреслює, що Трамп вирушає до Канади після неодноразових погроз її суверенітету. Протягом кількох місяців він висловлював зацікавленість в анексії Канади і втягнув цю країну в тарифну війну.

Карні ясно дав зрозуміти Трампу під час зустрічі в Білому домі в травні, що Канада не зацікавлена в тому, щоб стати 51-м штатом США.

Нагадаємо, Штати можуть припинити військову підтримку України. За словами міністра оборони Піта Гегсета, в адміністрації Дональда Трампа "зовсім інше бачення" війни в Україні, ніж у його попередника Джо Байдена.

США раніше підтверджували виведення систем ППО з України та їх перекидання на Близький Схід через загострення війни між Ізраїлем та Іраном.