Путинская СПО: 5 угроз Украине от переговоров в Стамбуле

Related video

ПУТИН НАЧИНАЕТ СПО — СПЕЦИАЛЬНУЮ ПЕРЕГОВОРНУЮ ОПЕРАЦИЮ

Вот пять главных угроз для нашей страны от этой операции.

Для того, чтобы понять масштаб этих опасностей, надо с самого начала понимать ключевое: это история не о дипломатии, Путин в Стамбуле готовит масштабную спецслужбистскую операцию. Задача этой операции — разъединить главных противников (Украина, США, Европа), сделать невозможным их скоординированное противодействие Москве и навязать ключевому актору — президенту Трампу — свои подходы к завершению войны в Украине. С последующей реализацией этих подходов на практике.

О том, с помощью каких инструментов и средств Путин будет переигрывать Трампа и на какие точки уязвимости американского президента будет давить, в свое время я по полкам разложил перед их встречей в Хельсинки в 2018 году. Так оно и получилось — тогда их спарринг закончился позорным поражением для Трампа.

С тех пор опытный гебист Путин еще лучше изучил Трампа со всеми его уязвимостями и слабыми сторонами. И, вне всякого сомнения, к новому спаррингу с ним (и к личному, и к заочному) в Стамбуле готов. С тем, чтобы повторить в отношении него свой успех в Хельсинки.

Но для нас сейчас важнее то, какие серьезные угрозы возникли перед нашей страной после внезапных и неотвратимых прямых переговоров с РФ об условиях мира в этот четверг в Стамбуле.

После свидания с Путиным в Хельсинки Трамп выглядел жалко Фото: NBC News

Итак, вот перечень пяти таких самых больших угроз.

Угроза оказаться в переговорах с Москвой один на один без действенной поддержки европейских союзников. Одновременное давление на президента Зеленского со стороны Путина и Трампа с тем, чтобы в согласовании пути на окончание "горячей фазы" войны и войны в целом Украина быстро согласилась на приемлемый для России (и проблемный для Украины) компромисс без получения надежных гарантий безопасности. Согласие США на частичное снятие санкций против РФ в качестве вознаграждения за добрую волю и "миротворчество" Путина, готовность российского президента пойти на не принципиальные для РФ гуманитарные уступки (обмен пленными, доступ представителей отдельных международных организаций на линию фронта и т. п.) до того, как будут зафиксированы условия мира и определен четкий механизм мониторинга возможных нарушений этих условий Россией. Согласие администрации Трампа на прекращение или существенно ограничение поддержки Украины в качестве вознаграждения за готовность Путина поддержать введение режима прекращения огня — с тем, чтобы это согласие начало действовать сразу после начала действия режима прекращения огня. Реализация россиянами в Стамбуле серии провокаций для резкого срыва процесса переговоров одновременно с проведением масштабных пропагандистской и медийной кампаний с обвинением Украины в срыве этих переговоров.

Это, конечно, не исчерпывающий перечень серьезных угроз и вызовов, возникших перед нашей страной после того, как в минувшие выходные Путин и Трамп в четыре руки продавили стамбульский переговорный трек 15 мая.

Время для подготовки эффективных ответов на них — очень ограничено.

Учитывая наличие у официального Киева многолетнего опыта отстаивания интересов Украины в условиях войны с Россией (начиная с 2014 года), есть основания надеяться, что нашим переговорщикам в Стамбуле удастся сорвать пусть грамотную, но все же шаблонно-трафаретную очередную специальную операцию спецслужбиста Путина советской школы.

Так же как нашим Силам обороны при поддержке всего общества удалось сорвать его специальную военную операцию.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно