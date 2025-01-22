Трамп і Путін: трилер 2025 року без хепі-енду для України

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"ДОНАЛЬД І ВЛАДІМІР": ТРИЛЕР РОКУ БЕЗ HAPPY END`У

Я свого часу по пунктах проаналізував, чому спроба Трампа досягти угоди по війні в Україні з Путіним у Гельсінкі на їхній особистій зустрічі 100% закінчиться повною поразкою американського лідера. За тиждень так воно й вийшло – фото приниженого Трампа поруч із Путіним-тріумфатором після зустрічі тоді обійшли весь світ.

Вчора Трамп на коні повернувся у Білий дім — отже, час для нового прогнозу щодо його нових спроб у великому політичному сезоні-2025 особисто досягти угоди по Україні із Путіним.

Реалізація цих спроб й потреба розуміння їхньої природи та динаміки для нашої країни вкрай важливі. Тому що "нам потрібно своє робити" — обрати оптимальну стратегію дій у нових складних обставинах. І правильно розрахувати сили та ресурси задля того, щоб підійти у найкращій формі до моменту, коли відбудеться укладання домовленості про закінчення війни у нашій країні або принаймні її гарячої фази.

У оцінці цих сил та ресурсів, насамперед, потрібно відкласти у бік словник з теми "Російська агресія в Україні" епохи Байдена.

Не тому, що він поганий. Величезна роль адміністрації президента Байдена і його особисті зусилля в організації ефективної міжнародної підтримки нашої країни як ключові фактори краху путінського бліцкригу в Україні назавжди залишиться фактом. (Хоча претензії щодо конкретних темпів та обсягів цієї підтримки, звичайно, виправдані. Але зараз мова не про це).

Допомога Байдена Україні незаперечна, але... Фото: Офіс президента

А тому, що з перемогою Трампа на виборах у листопаді минулого року часи змінились. Про що зі знанням справи та дуже точно сказав наш колишній посол у США Олег Шамшур.

За його висновками, справа не тільки у тому, що "команда Трампа погоджується на фактичний поділ України та в перспективі не виключає бодай часткового повернення до нормальних відносин із Росією. Разом із тим Трамп не планує надавати Україні безпекові гарантії, перекреслює наші євроатлантичні перспективи й публічно зізнається в розумінні негативних "почуттів" Росії щодо членства України в НАТО".

Є ще дещо надважливе: Трамп переконаний в існуванні одних правил поведінки для потужних держав, подібних до США, і зовсім інших — для слабкіших країн, які мають підкорятися волі "великих хлопців": "Світ за Трампом дуже схожий на світ за Путіним, до якого американський лідер ставиться з незмінною повагою. Симптоматично, що про війну в Україні кремлівський диктатор хоче домовлятися саме з Трампом".

Щоб зрозуміти масштаб "квантового переходу", що відбувся у США і світі 20 січня цього року із початком другої президентської каденції Трампа, спробуйте сприйняти як факт твердження "Світ за Байденом дуже схожий на світ за Путіним". Отож…

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