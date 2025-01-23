"Уничтожу экономику и заберу твой трон": как следует понимать ультиматум Трампа Путину

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Трамп выдвинул Путину ультиматум.

Да, там сначала было про любовь к России, про 60 млн погибших и прочая чушь. Но.... Дальше было "Но"... А мы же знаем, все, что написано до "но", не имеет никакого смысла.

Я хотел прийти, но очень важные дела отвлекли меня.

Я очень хотел сделать домашнее задание, но отключили свет.

Я хотел не пить сегодня, но ....

Я люблю Россию, но если ты не пойдешь на сделку, я уничтожу твою экономику и заберу твой трон.

Все реверансы Путину, или России, или русскому народу были до "Но". А после был ультиматум.

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Или ты идешь на сделку и отбрасываешь свои тупые требования капитуляции, или я тебя порешу. Будет тебе экономический коллапс, санкции, тарифы и бог знает что еще. Не заставляй меня делать это, Володя. Потому что ты знаешь, я псих и за себя не отвечаю. Тем более, Володя, ты же знаешь, что моим спонсорам надо качать больше нефти, а на рынке места нет, твой дружаня Си угробил свою экономику и она не хочет больше нефти, а потому, чтобы я качал больше, ты должен качать меньше, потому что ты же знаешь, что моя себестоимость выше твоей и я не смогу с тобой конкурировать по цене.

И такой подход не может не нравиться. Особенно учитывая ожидания, которые были от потенциального президентства Трампа.

Интересно, конечно, как будет реагировать Путин. Он же пацан и должен вести переговоры с позиции силы. А тут все сказки о потемкинской деревенщине российской экономики спустили в унитаз. Все рассказы о России, которая может воевать бесконечно, перестали продаваться. Теперь скорее продается другая сторона, также не реалистичная, но другая, что через несколько месяцев Россия рухнет и хлеба не будет. Никакой позиции силы.

Что, неужели снова вытянет "орешник" и будет мир пугать им и голой задницей?

Или российская пропаганда напишет только о том, что было до "но"?

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