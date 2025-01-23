"Знищу економіку і заберу твій трон": як слід розуміти ультиматум Трампа Путіну

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Трамп висунув Путіну Ультиматум.

Так, там спочатку було про любов до Росії, про 60 млн загиблих і інша нісенітниця. Але… Далі було "Але"… А ми ж знаємо, все, що написано до "але", немає жодного сенсу.

Я хотів прийти, але дуже важливі справи відволікли мене.

Я дуже хотів зробити домашнє завдання, але відімкнули світло.

Я хотів не пити сьогодні, але….

Я люблю Росію, але якщо ти не підеш на угоду, я знищу твою економіку і заберу твій трон.

Всі реверанси Путіну, чи Росії, чи руському народу були до "Але". А після був ультиматум.

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Або ти йдеш на угоду і відкидаєш свої тупі вимоги капітуляції, або я тебе порєшу. Буде тобі економічний колапс, санкції, тарифи та бозна ще що. Не змушуй мене робити це, Володя. Бо ти знаєш, я психований і за себе не відповідаю. Тим паче, Володя, ти ж знаєш, що моїм спонсорам треба качати більше нафти, а на ринку місця немає, твій дружаня Сі угробив свою економіку і вона не хоче більше нафти, а тому, щоб я качав більше, ти маєш качати менше, бо ти ж знаєш, що моя собівартість вище твоєї і я не зможу з тобою конкурувати за ціною.

І такий підхід не може не подобатись. Особливо враховуючи очікування, які були від потенційного президентства Трампа.

Цікаво, звісно, як буде реагувати Путін. Він же пацан і має вести перемовини з позиції сили. А тут всі казки про потьомкінську дєрєвню російської економіки спустили в унітаз. Всі розповіді про Росію, яка може воювати нескінченно, перестали продаватися. Тепер радше продається інший бік, також не реалістичний, але інший, що за кілька місяців Росія рухне і хліба не буде. Ніякої позиції сили.

Що, невже знов витягне "орєшнік" і буде світ лякати ним і голою дупою?

Чи російська пропаганда напише тільки про те, що було до "але"?

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