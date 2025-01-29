Путин получил "черную метку". Зачем Трамп запустил тему об убийстве российского диктатора

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Зачем Блинкен хотел убить Путина?

Интервью Такера Карлсона, где он говорит, что Блинкен планировал убийство Путина — это прямая артподготовка к переговорам Трамп-Путин. Трамп открыто вытащил свой главный козырь — страх Путина за собственную жизнь.

Ни для кого не секрет, что до последнего времени обе партии в США занимали железобетонную позицию: переговоры с Россией не предполагают смену режима.

Неделю назад, в первых интервью после инаугурации, Трамп пригрозил России нефтяным обвалом. Между строк там можно было прочитать и то, что в случае отказа от предложения по переговорам может быть пересмотрена позиция по смене режима. Сейчас, устами Такера Карлсона (напомню, что именно он брал интервью у Путина), российскому руководителю прямым текстом говорят: тебя могут заменить. А это то, чего патологически боязливый и очень нерешительный Путин боится больше всего.

Параллельно появилось почти синхронное заявление Индии и Китая, что они не будут покупать с марта российскую нефть на фоне увеличения затрат на фрахт. Конечно, это лишь звоночек, а не окончательное решение. Но такая история не может не напрягать (пугать) Путина.

Деморализовать Путина — это задача Трампа Фото: Flickr

В целом, игра Трампа с Путиным сейчас выглядит так: президент США максимально и по всем фронтам поднимает ставки, вынуждая Путина идти на быстрые переговоры. Ключевое слово "быстрые". И сейчас Белый дом ждет согласованных от России "разумных" компромиссов. Судя по всему, в Белом доме считают, что вариантов у Путина не согласиться почти нет. Правда, они четко очертили, что будут делать, если он не согласится. Но, как только он Путин продемонстрирует готовность к тем самым "компромиссам", внимание Трампа может переключиться на Киев.

Мне кажется, наша ошибка заключается в том, что пока мы почти молчим о наших красных линиях, а максимально сосредоточены на теме НАТО, которая, опять же, с моей точки зрения, сейчас не взлетает (Трамп начнет переговоры с того, что Украина не вступает в НАТО).

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