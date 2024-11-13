Почему радуются Маск и Дугин: станет ли Украина первой жертвой "нового мира" Трампа

Илон Маск цитирует Вергилия и Большую печать Соединенных Штатов. "Novus Ordo Seclorum", — написал он в своем твиттере, радуясь победе Дональда Трампа. На английском: "Новый порядок веков".

На другом конце света, в России, Александр Дугин разделяет эти настроения. Он — ультраправый философ, связанный с "евразийством", нарративом, прославляющим антизападный российский неоимпериализм. "Итак, мы победили", — злорадствовал Дугин на сайте X; мир уже никогда не будет прежним, потому что "глобалисты проиграли свой последний бой".

Заманчиво списать Маска и Дугина на гиперболизацию, охватившую планету после того, как Трамп совершил свой потрясающий камбек. Сейчас многие эксперты преувеличивают так много вещей, что нам стоит вспомнить Экклезиаста: "Нет ничего нового под солнцем". Может, и не будет "нового порядка". Может быть, мир изменится не так сильно, как кажется.

И все же поразительная картина свидетельствует о том, что Трамп 2.0 действительно представляет собой исторический, переломный момент того масштаба, который представляют себе Маск и Дугин. От Европы до Азии и Америки люди, которые на протяжении многих лет превозносили так называемый либеральный, или "основанный на правилах", международный порядок, находятся на различных стадиях цикла горя Кюблера-Росса (отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие). Все приверженцы противоположного видения — "нелиберального" правления силовиков — ликуют, от Виктора Орбана в Венгрии до Биньямина Нетаньяху в Израиле или Нарендры Моди в Индии.

Другими терминами для обозначения прежнего и, возможно, уже немощного порядка являются Pax Americana или — как назвал его Генри Люс, основатель журнала Time и других журналов — "Американский мир". Он хотел, чтобы Америка отказалась от изоляционизма, который удерживал ее от участия в международных делах между мировыми войнами, и вместо этого стала мировым добрым самаритянином — гегемоном открытой, стабильной и максимально свободной системы государств.

Если Маск прав в том, что Трамп установит новый порядок, а Дугин прав в том, что глобалисты проиграли, то на американское столетие опускаются сумерки. Вот что это значит.

Александр Дугин — философ российского неоимпериализма Фото: ТАСС

США откажутся от режима относительно открытой и регулируемой торговли, который они построили после Второй мировой войны. С помощью масштабных тарифов, которые обещает Трамп, он взамен начнет эру торговых войн "нищий с соседом" и экономического национализма, напоминающего 1930-е годы.

Он также, хотя и постепенно, сделает устав Организации Объединенных Наций таким же бессмысленным, какой стала Лига Наций в 1930-х годах. Этот проект мировой конституции уже сегодня выглядит потрепанным, поскольку Россия и Китай (а также США, когда им этого захочется) продолжают попирать его идеалы. Но Трамп пойдет еще дальше, отбросив такие принципы, как суверенитет и целостность всех стран, больших и малых; вместо этого он будет заключать сделки с автократами, чтобы нарезать "сферы влияния", как это делали европейские империи в XIX веке. Для небольших стран это будет означать катастрофу. И первой жертвой, вероятно, станет Украина.

Другой жертвой станет международное право, воплощенное в институтах, начиная с ООН (которую многие республиканцы MAGA хотят упразднить) и заканчивая Международным судом и Международным уголовным судом в Гааге. На их место придет закон джунглей — представление о том, что "могущество делает право". Кант и Гроций уходят, Фукидид и Гоббс приходят.

По мере того как Трамп будет разрушать многосторонний подход в целом, он будет отказываться и от других проявлений международного сотрудничества, в частности, от американских альянсов. Возможно, он не выйдет из НАТО, но он подорвет его сдерживающий эффект на противников, рассматривая обязательства Америки по взаимной обороне как рэкет. Он применит тот же подход к союзникам по договору в Азии, где действующий президент Джо Байден так стремился построить новые "минилатеральные" сети передовой обороны, чтобы сдержать Китай.

Никто не знает, как основные державы и их макиавеллистские лидеры отреагируют на этот отказ от американской гегемонии. Успокоится ли российский лидер Владимир Путин, когда поглотит четыре украинские области, которые, как он утверждает, он "аннексировал", или он продолжит захватывать всю Украину, а затем пойдет в Молдову и другие постсоветские государства? Предложит ли Си Цзиньпин Трампу сделку, позволяющую Китаю милитаризировать все Южно-Китайское море, а затем на досуге переварить Тайвань? Трамп вряд ли потеряет сон из-за этих вопросов, потому что он думает только об одной сделке за раз.

Так же неясно, как друзья Америки, в основном средние и малые державы, будут вписываться в новые сферы влияния, которые нарисуют Трамп и другие сильные мира сего. Две из них, Германия и Япония, были врагами Америки во Второй мировой войне, а затем стали американскими протеже и образцами более миролюбивого американского века: Германия вошла в НАТО и Европейский Союз, а Япония в последнее время — в возглавляемые США группы с Южной Кореей, Филиппинами и Индией.

Как только Трамп снимет американскую эгиду с этих союзников, что помешает старой вражде вновь вспыхнуть — от вражды между Германией и Францией или Германией и Польшей до затянувшихся обид между японцами и корейцами? Почему бы им всем не захотеть иметь собственные ядерные арсеналы?

Pax Americana был несовершенен и для многих людей в мире, от Вьетнама до Ирака, попахивал лицемерием. Но он был настолько близок к порядку, насколько мир вообще был близок к нему. Не сразу, но со временем этот порядок превратится в энтропию, поскольку международная система вернется к своему естественному состоянию — анархии. Общие проблемы человечества, такие как изменение климата, останутся неразрешимыми. Самые страшные риски, такие как ядерная война, станут более вероятными.

Опять гипербола? Надеюсь, мне докажут, что я ошибаюсь. Но если Маски и Дугины мира празднуют возвращение Трампа и конец американского века, остальные вправе беспокоиться.

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