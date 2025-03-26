Финляндизация для Украины и Канады: как Трамп и Путин задумали перестроить мир

Related video

Будучи президентом Соединенных Штатов, Джо Байден постоянно использовал одну интересную фразу, демонстрирующую, что 46-й президент был плохим коммуникатором, но хорошим геополитическим стратегом (а 47-й — наоборот).

Снова и снова Байден почти злорадствовал по поводу того, что российский президент Владимир Путин хотел "финляндизации НАТО", а вместо этого получил "НАТОизацию Финляндии". Слова "финляндизация" и "НАТОизация" состоят из пяти слогов и мало что значат для простых американцев. От Трампа, который предпочитает ударные моносиллабические англосаксонские слова, вы не услышите такой ораторской эквилибристики.

Как способ донести гранд-стратегию до избирателей фраза Байдена провалилась. Но основополагающая гранд-стратегия, которую Байден пытался прорекламировать, имела успех — тот, который Трамп теперь отменяет.

Термин "финляндизация" был придуман западногерманскими учеными во время "холодной войны". Он относился к опыту Финляндии, которая дважды отбивалась от вторгшегося Советского Союза — один раз в Зимней войне 1939 года, а второй раз в качестве союзника нацистской Германии в 1941-1944 годах. В результате горького перемирия она уступила Москве около 10 % своей территории и согласилась переселить проживающих там этнических финнов. Но она осталась независимым государством.

Урегулирование, позднее названное "финляндизацией", началось в 1948 году с подписания договора между Хельсинки и Москвой. За привилегию оставаться суверенным государством Финляндия согласилась подчиниться советской внешней политике и отказаться от более тесных связей с НАТО, США и Западной Европой. Кари Суомалайнен, финский карикатурист, позже определил "финляндизацию" как "искусство кланяться Востоку, не прибегая к помощи Запада".

В узком смысле "финляндизация" обычно принимает форму вынужденного нейтралитета или неприсоединения и покорности повелителю. Монголию, которую Москва и Пекин считают буферным государством, называют финляндизированной, как и некоторые "станы" в Центральной Азии. На Тайване обсуждается вопрос о том, будет ли "финляндизация" подходящим способом сдерживания материкового Китая.

Спасет ли Тайвань своя "финляндизация"?

Первоначальным планом Путина в отношении Украины было ее полное завоевание и порабощение. Но когда храбрые украинцы, подобно финнам в 1939 году, отказали Москве в этом триумфе, Путину пришлось сбавить обороты. Чтобы он мог смириться с дальнейшим существованием Украины, страна должна была превратиться в ничейную землю, навсегда остаться вне НАТО, демилитаризироваться и подчиниться Кремлю. Короче говоря: должна была стать финляндизированной. Аналогичное видение он имеет, скажем, в отношении Молдовы или Грузии (вне НАТО) и даже Эстонии, Латвии и Литвы (в НАТО).

Как не преминула объяснить администрация Байдена, угроза Путина простирается еще дальше. Он хочет подчинить себе, а в идеале и распустить, весь западный альянс. Вторгшись в Украину, он также отверг весь "основанный на правилах" международный порядок, который базируется на законе и принципе национального суверенитета, закрепленном в уставе Организации Объединенных Наций.

Поэтому, когда Байден сказал, что Путин вопреки своим намерениям "ввел Финляндию в НАТО", он имел в виду нечто большее, чем вступление Финляндии в альянс. Он имел в виду, что Россия потерпела неудачу в более широком смысле, потому что Украина — с американской, европейской и даже азиатской и антиподной помощью — защищала себя и все больше приближалась к Западу. А Запад, отнюдь не струсивший, стал более сплоченным и решительным в защите не только Украины, но и самой идеи национального суверенитета.

Трамп находится на пути к тому, чтобы перечеркнуть эти достижения. Он давно пренебрегает НАТО, ставя под сомнение пункт о взаимной обороне, лежащий в ее основе, и подрывая ее сдерживающий эффект в отношении России. Он презирает отдельных союзников — в том числе Данию, чью территорию в Гренландии жаждет заполучить, — и обхаживает Путина как единомышленника в философии принуждения. Он третировал украинского президента в Овальном кабинете и, во имя мирных переговоров, готов на такое перемирие, которое будет равносильно капитуляции Украины.

Трамп даже, кажется, не прочь заняться собственной "финляндизацией". Как еще можно описать ту форму подчинения США, которое он задумал для Канады на севере или Панамы на юге?

Байден понимал ценность союзов и международного порядка, а Трамп — нет. Байден также плохо объяснял американцам суть иностранных угроз, в то время как Трамп умеет находить общий язык со многими избирателями. И все же: даже если говорить короткими и запоминающимися фразами, политика отказа от друзей и идеала суверенитета при попустительстве тирании и агрессии — это ужасная гранд-стратегия.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно