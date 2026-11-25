"Мы находимся в самом разгаре разрыва, а не переходного периода", — считает Марк Карни, премьер-министр Канады. Тем не менее, общая картина мировых событий свидетельствует о том, что Карни несколько неверно оценил текущую геополитическую ситуацию. Похоже, что мир переживает ни разрыв, ни переходный период, а нечто, потенциально еще более дестабилизирующее: состояние неопределенности.

Слово limbo ("неопределенность") происходит от латинского слова, означающего "граница", как в средневековом понятии limbus inferni — граница или край ада. Оно подразумевает нахождение в неопределенном и переходном состоянии, когда невозможно ни вернуться назад, ни перейти на другую сторону, ни даже понять, что ждет впереди. Это состояние, когда человек застрял в "ни то, ни другое".

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С тех пор как США и Израиль развязали войну против Ирана, на Ближнем Востоке не идет ни тотальная война, ни царит мир. А Ормузский пролив не является ни открытым, ни полностью закрытым.

В Украине агрессор — Москва — не одержал победу и не потерпел поражение, и то же самое можно сказать о второй стороне — Киеве. Россия и европейские страны НАТО находятся ни в состоянии войны, ни в состоянии мира, поскольку Кремль ведет намеренно неоднозначную "гибридную войну". Западный альянс, после многих лет неоднозначного отношения Трампа к статье 5, утратил свою актуальность и уже не обладает таким авторитетом в сфере сдерживания, как раньше.

В Восточной Азии США заменили свою прежнюю политику намеренной и точной двусмысленности на непредсказуемость, обусловленную халатностью и прихотями. Трамп заискивает перед авторитарным лидером Китая и рассматривает Тайвань как "очень хороший козырь в переговорах". В результате отношения между Китаем и Тайванем находятся в подвешенном состоянии. То же самое можно сказать и о ситуации в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове, который, как теперь кажется, необратимо становится ядерным регионом.

Мировая торговая система также находится в подвешенном состоянии: она не стремится ни к протекционизму в духе 1930-х годов, ни к той открытой системе, за которую раньше ратовала Америка. Благодаря Верховному суду торговая война Трампа против всего мира ни в полной мере не ведется, ни полностью не прекращена.

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Международные организации — от Организации Объединенных Наций до Международного уголовного суда и Всемирной торговой организации — не являются ни мертвыми, ни здоровыми: они напоминают зомби.

Международное право, как правило, не соблюдается, но и не игнорируется полностью. Впервые в истории Международный Суд (также расположенный в Гааге, но не имеющий отношения к МУС) признал страну (Мьянму) виновной в геноциде (в отношении рохингья). Однако другое дело о геноциде, рассматриваемое этим судом (в котором Израиль обвиняется в совершении этого преступления в Секторе Газа), безнадежно политизировано.

Термин limbo также описывает самые экзистенциальные угрозы, с которыми сталкивается человечество. Ядерное оружие не подпадает под действие договоров о контроле над вооружениями, как это казалось до этого года, и в то же время (пока) не устремляется к тотальной гонке вооружений, которая могла бы привести к Армагеддону.

Искусственный интеллект не приводит к нашему исчезновению, как опасаются некоторые представители отрасли, и в то же время не подвергается регулированию и не становится безопасным. Борьба с изменением климата не прекращена, но и не демонстрирует никаких признаков успеха.

Со всеми этими разнообразными вызовами связано переходное состояние страны, которая по-прежнему остается самой могущественной в мире. На промежуточных выборах американцы отвергли Трампа, но, очевидно, не смогли найти ему замену. Даже когда демократы получат контроль над Конгрессом, Трамп не будет править ни бесконтрольно, ни с ограничениями, поскольку он по-прежнему остается главнокомандующим.

В результате сама демократия оказывается в состоянии глобальной неопределенности: на чьей стороне находится Америка — на стороне свободы, которую олицетворяют ее традиционные союзники, которых Трамп презирает и которым порой угрожает? Или на стороне автократий? Именно об этом Трамп в очередной раз дал понять, когда на прошлой неделе общался в дружеской обстановке с лидерами России и Китая, назвав одного из них своим другом, а другого обняв.

В результате мир не находится под лидерством Америки, как это было раньше, но и не является по-настоящему многополярным, как того хотели бы Китай и другие страны. Эту реальность называют "несбалансированной многополярностью" — еще одним эвфемизмом для обозначения состояния неопределенности.

Это состояние неопределенности не может длиться вечно (ничто не длится вечно), но оно мешает лидерам реагировать адекватно. Именно так было в межвоенные годы 1920-х и 1930-х, когда Pax Britannica фактически подошла к концу, а Pax Americana еще даже не намечалась на горизонте. Антонио Грамши, философ, томившийся в тюрьме фашистской Италии, точно передал тревогу, царившую в этой неопределенности, когда сетовал: "Кризис заключается именно в том, что старое умирает, а новое не может родиться; в этот переходный период появляется множество болезненных симптомов".

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Это относится и к 2026 году. Нынешняя неопределенность ставит многих лидеров в тупик, поскольку практически никто не считает, что выход из ситуации — ждать 2029 года и прихода нового американского президента.

Своеобразный подход воплощает президент Финляндии Александр Стубб. Он играл в гольф с Трампом (в течение семи часов, включая время после игры) и гордится тем, что поддерживает открытый трансатлантический диалог. Но он также сравнивает и противопоставляет нынешнюю ситуацию событиям 1918, 1945 или 1989 годов, отмечая, что разница заключается в том, что "сейчас мы движемся к хаосу".

Стубб советует лидерам применять "реализм, основанный на ценностях". Что это означает на практике? "Я стараюсь быть прагматичным. Я сотрудничаю с администрацией Трампа там, где это возможно, а там, где это невозможно, с уважением выражаю свое несогласие", — говорит он. Другие лидеры предлагают свои варианты развития этой темы. "Мы не можем позволить себе оставаться пассивными наблюдателями в этой меняющейся ситуации, — заявляет премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, — напротив, мы должны реагировать оперативно и решительно".

"Если это хоть как-то возможно, лучше не выбирать ни одну из сторон", — говорит Стивен Уолт, ученый-реалист из Гарвардской школы имени Кеннеди. Но, как он мне сказал, хотя "хотелось бы поддерживать достаточно дружеские отношения со всеми, это может оказаться невозможным" — если, например, США и Китай начнут стрелять друг в друга и спросят: "Вы с нами или против нас?"

Это был бы самый худший исход нынешнего периода неопределенности: скатывание к войне между великими державами из-за просчетов их лидеров и взаимосвязи различных региональных войн и войн с использованием марионеток по всему миру. Уже сегодня северокорейцы сражаются на стороне России против Украины, а Россия и Китай поддерживают Иран в противостоянии с США.

Чем дольше продлится эта неопределенность, тем больше мировых лидеров перестанут даже пытаться найти новый мировой порядок, а вместо этого будут цепляться за отдельные островки стабильности, где бы они ни находились. Как выразился Карни, "мир, состоящий из крепостей, станет беднее, хрупче и менее устойчивым". И помните: это — лучший из возможных сценариев для мира, находящегося в состоянии неопределённости.

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