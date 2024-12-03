Байден простил сына — кого помилует Трамп? Какие последствия может иметь решение уходящего президента

От лицемерия перехватывает дыхание. Да, любой отец мог бы сделать то же самое для своего сына. Да, мальчик исправился, прощен, идет на поправку. Только недобрые люди хотят его посадить. Живи и дай жить другим. И все же есть что-то монументальное в помиловании, которое совершил уходящий в отставку президент США Джо Байден. Полгода назад он зарабатывал политические баллы, отрицая, что помилует своего сына Хантера Байдена. Теперь, после выборов, он сделал это.

Казалось бы, что тут нового? Президент Джеральд Форд помиловал своего предшественника Ричарда Никсона; Билл Клинтон помиловал своего сводного брата и других деятелей, чьи семьи делали пожертвования в пользу демократов; Дональд Трамп помиловал отца своего зятя и множество нечестных помощников. Никто не сомневается, что на посту президента Трамп помилует ряд эпатажных фигур — возможно, даже участников беспорядков на Капитолийском холме в 2021 году. Мы ждем, будет ли это включать попытки помиловать себя от различных незавершенных судебных преследований (хотя он не может распространять эти полномочия на дела, возбужденные на уровне штатов).

Байден может считать себя справедливым потому, что относительно незначительные судимости Хантера Байдена — за уклонение от уплаты налогов и ложь об употреблении наркотиков при покупке оружия — яростно использовались его политическими противниками. Но в таком же яростном преследовании деловых проступков Трампа демократическими властями Нью-Йорка тоже было политическое зерно. Первая полоса New York Times стала бульварной и ликующе кричала: "GUILTY".

Циники — или, как они могли бы сказать, реалисты — будут успокаивать себя тем, что все это скоро забудется, как это случалось в прошлом. На фоне американской системы преступлений и наказаний, которая все еще граничит с анархией, это всего лишь мелкие пакости. Новые президентские полномочия Трампа требуют решения более важных вопросов.

Но справедливость — это универсальная свобода, которую США якобы отстаивают по всему миру. То, что исполнительная власть страны претендует на право отменять правосудие, должно быть ошибочным. Конституция США построена на четко прописанных правах и свободах, защищенных разделением властей. Явная цель второго раздела второй статьи заключалась в том, чтобы укрепить президента в управлении армией и ополчением штатов. Она не должна была потворствовать преступлениям. Этим грубо злоупотребляют. Во время выборов демократы представляли себя хранителями морали, а Байден восхвалял Камалу Харрис за то, что у нее "моральный компас святого". Отказавшись от своего обещания, Байден подорвал все это.

Конституция США — удивительная вещь. На протяжении двух с половиной столетий она удерживала союз штатов вместе, хоть иногда только на время, в то время как мировые нации и империи были взбудоражены и распадались. В основе ее выживания лежат два основополагающих принципа. Первый — уважение прав зачастую очень разных штатов устанавливать свои местные законы, например, об абортах и контроле над оружием. Второй — сбалансированное разделение федеральных полномочий между судебной, исполнительной и законодательной властью. Это разделение в американском обществе, которое сегодня глубоко поляризовано, явно нуждается в укреплении.

Но как? Последняя задача конституции заключалась в том, чтобы сделать свою собственную реформу практически невозможной. Иногда, только иногда, такие реформы удается провести. Президентское помилование выглядит как повод для перемен.

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