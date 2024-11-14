Опередить Трампа: что надо сделать Байдену до "сдачи ключей" от Белого дома

Сначала хорошая новость: США разговаривают с Россией. А теперь плохая: Владимиру Путину позвонил не действующий президент США, а известный скептик американской поддержки Украины, избранный президент Дональд Трамп (правда, Кремль отрицает, что звонок имел место). Могут ли эти два факта проложить путь к миру?

Два года назад Путин совершил ужасную ошибку. Он думал, что сможет вторгнуться в Украину и свергнуть ее лидера Владимира Зеленского. Это ему совершенно не удалось. Силы Украины оттеснили его обратно на якобы пророссийскую территорию, куда он вторгся в 2014 году. На переговорах в Стамбуле через несколько месяцев после этого провала представители Путина, возможно, согласились бы на прекращение огня и принятие некоторых западных гарантий безопасности для Киева. Переговоры сорвались, и Запад призвал Украину продолжать борьбу. В ходе войны по доверенности с Москвой Запад обрушился на Россию и ее народ самыми жесткими санкциями за всю историю человечества, одновременно оказывая Украине огромную помощь.

С тех пор стратегия Запада потеряла связь с реальностью. Киев стал театром для западных политиков, которые приезжают, демонстрируют свой мачизм, требуют полной победы — и разбегаются по домам. Города Украины разрушены, погибло от 60 000 до 80 000 молодых украинских военнослужащих, а более 6 миллионов граждан эмигрировали.

Западные санкции не смогли полностью изменить политику России. Они укрепили новый альянс автократий. Их воздействие на западную инфляцию, особенно на цены на энергоносители, лишь подрывает западные позиции, помогая свергать правительства в Великобритании, Германии, а теперь и в США. Что касается использования Западом Украины в качестве прокси в "войне сдерживания" против России, то успех в таких войнах можно доказать только с помощью исторической ретроспективы.

Неизвестно, даст ли что-то США использование Украины для сдерживания России Фото: Министерство обороны Украины

Окончание войны в Украине — это выбор США, без поддержки которых Украина развалится. Но конец должен быть положен путем переговоров. Это должно означать возврат к провалившимся Минскому соглашению 2014 года и Стамбульскому соглашению 2022-го. Реалистичной альтернативы не существует. Это означает, что граница будет проведена где-то между "русской" и "киевской" Украиной. Киев не сможет вернуть Крым. Россия должна принять некоторые внешние гарантии будущей безопасности Украины. Киев должен смириться с тем, что это отсрочит членство в НАТО, а Россия — с тем, что Украина разработает какую-то сделку с ЕС.

Московский корреспондент Би-би-си сообщил в понедельник, что Путин находится на подъеме после состоявшегося в прошлом месяце в Казани саммита БРИКС, в котором приняли участие 36 государств, не являющихся союзниками Запада. Учитывая призыв Трампа, у российского лидера может возникнуть соблазн воздержаться от переговоров, пока его друг не окажется в Белом доме.

Это риск, на который ему нельзя позволить пойти. На Трампа, вступившего в должность, будет оказываться давление со стороны официальных лиц и союзников, чтобы он держался стойко и продолжал борьбу. В настоящее время Путин держит Украину под ударом, а НАТО пребывает в неопределенном настроении. Джо Байден, должно быть, жаждет закончить хотя бы одну из своих войн до того, как он уйдет. Возможно, удастся заключить сделку по Украине до того, как начнется хаос и неопределенность второй эпохи Трампа.

США должны воспользоваться моментом и дать России выход, в котором она нуждается. Путин сможет облечь неудачу в форму прагматизма. После этого он уже может и приветствовать Трампа в Москве.

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