Наполеона показали Гитлером. Должны ли исторические фильмы игнорировать истину

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Мы сняли отличный фильм. Он называется "Январь 2021 года" и показывает, как Дональда Трампа действительно обманул Белый дом, а Джо Байден действительно подтасовал результаты голосования в Джорджии. В одной удивительной сцене вы видите, как Майк Пенс организовал марш на Капитолий с целью дискредитации Трампа. Затем Папа сообщает Трампу, что он победил. Мы пригласили ребят из "Короны", чтобы сделать это, и это действительно трогательно.

Не верите? А зря. Это основано на реальных событиях. Только немного выдумки, чтобы добавить немного красок. Кроме того, половина американцев считает, что события, изображенные в этом фильме, произошли на самом деле. И мы заработали миллионы. Ура.

Сознательно лгать о живых или умерших – независимо от того, умерли они недавно или столетия назад – просто неправильно. Это хуже, чем неправильно: это жестоко и оскорбляет историю и, возможно, демократию. Те, кто защищает эту практику, утверждают, что "Корона", "Наполеон" и "Оппенгеймер" — это чистое развлечение, правдивое, основанное на реальных событиях, чрезвычайно популярное и, в любом случае, нормальное, потому что у создателей фильма есть художественная лицензия.

"Наполеон" явно содержит какую-то ерунду, задуманную его режиссером Ридли Скоттом, чтобы изобразить императора своего рода Адольфом Гитлером. Никто, кроме Гитлера, не является Гитлером. Но Наполеон давно умер, и его жизнь подробно записана и оценена. Что касается биографического фильма о Роберте Оппенгеймере, "отце атомной бомбы", правдива ли история, рассказанная в нем? Верить в это было жизненно важно для получения удовольствия от фильма, но никто не удосужился сказать нам, так ли это.

Выявление лжи в "Короне" стало национальным видом спорта. Королевские эксперты Хьюго Викерс и Салли Беделл Смит указали на многие из них, бесполезные и бессмысленные. Выдуманные истории о принце Филиппе, Кеннеди, Макмиллане, королеве, принце Чарльзе и о том, что Диана сказала о своем отце, кажутся небрежно уничижительными. Если бы фильмы рассказали настоящую правду об этой странной семье, это было бы столь же драматично. Если вы не собираетесь говорить правду, зачем идти на такие расходы, чтобы сделать актеров и декорации такими "точными"? В результате аудитория часто обманывается, предполагая, что повествование тоже верно.

"Оппенгеймер" - еще один пример вольного обращения с историей

Когда искусству так не хватает вдохновения, что ему приходится воровать у истории, оно должно, по крайней мере, уважать единственную сущность истории — истину. Далекая история — вроде Ричарда III, чьи грехи были еще раз оценены в документальном фильме Channel 4 "Принцы в Тауэре: новые доказательства", вышедшем в прошлую субботу, — может позаботиться о себе сама. Я думаю, даже королевская семья сможет пережить эти искажения. Дело не в этом.

Это опасная территория. Многому можно научиться у журналистов, которые похожи на историков в том смысле, что обе профессии требуют точности. Они являются репортерами о прошлом и настоящем, и от них ожидается, что они будут искать правду. Ложь – это серьезно. Если допущены ошибки, необходимо приложить усилия для их исправления. Ни один журналист не гордится своей неправотой и не может похвастаться "художественной вольностью". Фильм, изображающий и драматизирующий исторические события, не должен быть исключением.

Сейчас тяжелые времена для тех, кто хочет, чтобы правда была в центре общественных дебатов. Если бы Трамп был избран в следующем году, это произошло бы во многом из-за лжи Fox News и лжи, которая распространилась в социальных сетях, таких, как Facebook и Twitter. Фальсификация событий подогревает эмоции, усиливает враждебность и разжигает недовольство. В такое время нет места "искусству", высокомерно претендующему на право игнорировать истину.

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