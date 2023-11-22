Наполеона показали Гітлером. Чи повинні історичні фільми ігнорувати істину

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Ми зняли чудовий фільм. Він називається "Січень 2021 року" і показує, як Дональда Трампа дійсно обдурив Білий дім, а Джо Байден дійсно підтасував результати голосування в Джорджії. В одній дивовижній сцені ви бачите, як Майк Пенс організував марш на Капітолій з метою дискредитації Трампа. Потім Папа повідомляє Трампу, що він переміг. Ми запросили хлопців з "Корони", щоб зробити це, і це дійсно зворушливо.

Не вірите? А даремно. Це засновано на реальних подіях. Тільки трохи вигадки, щоб додати трохи фарб. Крім того, половина американців вважає, що події, зображені в цьому фільмі, відбулися насправді. І ми заробили мільйони. Ура.

Свідомо брехати про живих чи померлих — незалежно від того, померли вони нещодавно чи століття тому — просто неправильно. Це гірше, ніж неправильно: це жорстоко й ображає історію та, можливо, демократію. Ті, хто захищає цю практику, стверджують, що "Корона", "Наполеон" і "Оппенгеймер" — це чиста розвага, правдива, заснована на реальних подіях, надзвичайно популярна і, в будь-якому разі, нормальна, бо творці фільму мають художню ліцензію.

"Наполеон" явно містить якусь дурницю, задуману його режисером Рідлі Скоттом, щоб зобразити імператора свого роду Адольфом Гітлером. Ніхто, крім Гітлера, не є Гітлером. Але Наполеон давно помер, і його життя детально записане й оцінене. Що стосується біографічного фільму про Роберта Оппенгеймера, "батька атомної бомби", чи правдива історія, розказана в ньому? Вірити в це було життєво важливо для отримання задоволення від фільму, але ніхто не спромігся сказати нам, чи так це.

Виявлення брехні в "Короні" стало національним видом спорту. Королівські експерти Г'юго Вікерс і Саллі Беделл Сміт вказали на багато з них, непотрібних і безглуздих. Вигадані історії про принца Філіпа, Кеннеді, Макміллана, королеву, принца Чарльза і про те, що Діана сказала про свого батька, видаються недбало зневажливими. Якби фільми розповіли справжню правду про цю дивну сім'ю, це було б настільки ж драматично. Якщо ви не збираєтеся говорити правду, навіщо йти на такі витрати, щоб зробити акторів і декорації такими "точними"? У результаті аудиторія часто обманюється, припускаючи, що розповідь теж правильна.

"Оппенгеймер" — ще один приклад вільного поводження з історією

Коли мистецтву так бракує натхнення, що йому доводиться красти в історії, воно повинно, принаймні, поважати єдину сутність історії — істину. Далека історія — на кшталт Річарда III, чиї гріхи були ще раз оцінені в документальному фільмі Channel 4 "Принци в Тауері: нові докази", що вийшов минулої суботи, — може подбати про себе сама. Я думаю, навіть королівська сім'я зможе пережити ці спотворення. Справа не в цьому.

Це небезпечна територія. Багато чого можна навчитися у журналістів, які схожі на істориків у тому сенсі, що обидві професії вимагають точності. Вони є репортерами про минуле і сьогодення, і від них очікується, що вони шукатимуть правду. Брехня — це серйозно. Якщо допущено помилки, необхідно докласти зусиль для їх виправлення. Жоден журналіст не пишається своєю неправотою і не може похвалитися "художньою вільністю". Фільм, що зображає і драматизує історичні події, не повинен бути винятком.

Зараз важкі часи для тих, хто хоче, щоб правда була в центрі суспільних дебатів. Якби Трамп був обраний наступного року, це сталося б значною мірою через брехню Fox News і брехню, що розповсюдилася в соціальних мережах, таких, як Facebook і Twitter. Фальсифікація подій підігріває емоції, посилює ворожість і розпалює невдоволення. У такий час немає місця "мистецтву", яке зарозуміло претендує на право ігнорувати істину.

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