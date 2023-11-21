Ридли Скотт оскорбил французов, оправдываясь за неточности в "Наполеоне"

Режиссер отверг критику Франции в адрес его биографического фильма о Наполеоне с участием Хоакина Феникса, заявив, что "французы даже не любят самих себя".

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На экраны выходит новый фильм Ридли Скотта "Наполеон" о жизни французского императора. И хоть в США и Британии фильм оценили высоко, то в Франции он вызвал бурю негодования. Режиссер ответил на критику, ввязавшись в скандал. Об этом пишет Daily Mail.

Сэр Ридли Скотт ответил на критику своего биографического фильма о Наполеоне во Франции, заявив, что "французы даже не любят самих себя".

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Французские критики назвали биографический фильм "очень неуклюжим и скучным", поскольку премьера фильма состоялась на прошлой неделе в Париже.

Трейлер фильма "Наполеон"

Но сэр Ридли настаивал: "Публике, которой я показал его в Париже, он понравился".

Несмотря на восторженные отзывы в Великобритании и США, эпопея с Хоакином Фениксом в роли мародерствующего французского императора вызвала раздражение критиков на континенте.

Историк Патрис Гениффи в статье для Le Point раскритиковал фильм как "очень антифранцузский фильм англичанина" и раскритиковал режиссера за предвзятость.

Но на вопрос BBC, что он думает об историках, считающих его фильм неточным, сэр Ридли ответил: "Вы действительно хотите, чтобы я ответил на этот вопрос?… В нем будет звуковой сигнал".

Критик GQ начал с заголовка: "Хоакин Феникс гримасничает, Ридли Скотт скучает, и мы тоже". А в рецензии отметил, что было что-то "непреднамеренно забавное в том, как французские солдаты кричали "Vive la France" с американским акцентом".

Le Figaro назвала биографический фильм "сокращенной версией истории" и заявила, что фильм следует переименовать в "Барби и Кен под властью Империи".

Кадр из фильма "Наполеон" Фото: Скриншот

Канадская франкоязычная газета Le Devoir вышла с заголовком "Не Ватерлоо, но и не Аустерлиц", а Наполеона в исполнении Феникса описал, как "раздражительного ребенока-мужчину, который, кажется, на самом деле не понимает, что делает".

Выступая в программе "Сегодня" BBC Radio 4, французский академик доктор Эстель Паранк признала очевидные неточности фильма, но настаивала на том, что "это художественный, а не документальный фильм".

Но, говоря об изображении Скоттом казни Марии-Антуанетты, она сказала: "Это меня немного раздражало, потому что он сделал ее бесстрашной и немного дерзкой, а в то время, честно говоря, она такой не была".

Режиссер Ридли Скотт ответил на обвинения в исторических неточностях. В интервью журналу New Yorker он сказал критику, чтобы Наполеон жил своей жизнью, когда на него давят.

"О нем написано 400 книг. Может быть, первая была самой точной, следующий уже пишет свою версию. К тому времени, когда вы дойдете до книги 399 будет уже много спекуляций", — заявил режиссер.

Напомним, на премьеру фильма "Наполеон" в Лондоне пришел потомок французского императора.