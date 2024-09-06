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Сын президента США Хантер Байден признал вину по делу об уклонении от уплаты налогов

Сын Джо Байдена, невыплата налогов, уклонение от уплаты налогов
Фото: Getty Images | Хантер Байден

По информации издания, сыну действующего президента США грозит 17 лет лишения свободы и штраф в размере до 1,3 миллиона долларов.

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Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, признал себя виновным в неуплате налогов и предоставлении фальшивых налоговых деклараций. Об этом пишет CNN.

Во время судебного заседания он признал себя виновным по всем девяти пунктам обвинения по делу о федеральном налогообложении. Оглашение приговора запланировано на 16 декабря.

После слушания адвокат заявил, что сын президента "сегодня поставил свою семью на первое место, и это был серьезный и любящий поступок".

"После того, как прокуроры эксплуатировали горе его семьи во время суда в Делавэре, и поняв, что они планируют сделать это снова в Калифорнии, Хантер решил подать заявление, чтобы защитить тех, кого он любит, от ненужной боли и жестокого унижения", — добавил он.

Сыну действующего президента США может грозить до 17 лет тюрьмы. Кроме того, суд может наложить на Хантера Байдена штраф в размере до 1,3 миллиона долларов.

Напомним, ранее Хантер Байден признал себя виновным в неуплате налогов в 2017 и 2018 годах. По данным СМИ, его общая налоговая задолженность достигла 1,2 миллиона долларов. Представители Байдена заявили, что он вернул долг. Впоследствии Минюст США выдвинул новые обвинения сыну Байдена — ему инкриминировали девять пунктов, касающихся неуплаты налогов минимум на 1,4 миллиона долларов и ложной налоговой декларации.