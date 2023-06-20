Неуплата налогов и дело об оружии: сын Байдена признался в нарушения законов, — WP

По данным журналистов, Хантер Байден получит около двух лет условно. Кроме того, он пройдет программу дивергенции, которая применяется к нарушителям, злоупотребляющими психоактивными веществами.

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Во вторник, 20 июня, Хантер Байден признал себя виновным в двух налоговых правонарушениях, а также по делу, связанным с покупкой оружия. Об этом пишет The Washington Post 20 июня.

Сообщается, что сын нынешнего президента США признался в неуплате налогов в 2017 и 2018 годах. По данным СМИ, его общая налоговая задолженность достигла 1,2 миллиона долларов. Представители Байдена заявили, что он уже вернул долг.

Что касается обвинения, связанного с оружием, отмечається, что технически Хантер Байден не будет признавать себя виновным в этом преступлении.

По словам самого обвиняемого, он купил пистолет в конце 2018 года, когда регулярно злоупотреблял кокаином. Когда он заполнял документы для покупки оружия, то не указал факт употребления наркотиков или наличие соответствующих проблем, что является основанием для обвинения в даче ложных показаний и незаконном владении оружием.

По данным журналистов, Хантер Байден получит около двух лет условно и пройдет программу дивергенции. Авторы публикации отмечают, что дивергенция обычно применяется к ненасильственным нарушителям, злоупотребляющими психоактивными веществами.

"Я знаю, что Хантер считает важным взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он совершил в период потрясений и зависимости в своей жизни. Он с нетерпением ждет продолжения выздоровления и движения вперед", — заявил один из адвокатов сына американского президента.

Напомним, что в 2021 году Хантер Байден в своих мемуарах признался, что тратил деньги, которые зарабатывал в совете директоров газовой компании Burisma, занимающейся добычей газа в Украине, на наркотики и алкоголь.

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