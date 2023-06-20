Несплата податків та справа про зброю: син Байдена зізнався у порушенні законів, — WP

За даними журналістів, Хантер Байден отримає близько двох років умовно. Крім того, він пройде програму дивергенції, яка застосовується до порушників, які зловживають психоактивними речовинами.

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У вівторок, 20 червня, Хантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях, а також у справі, пов'язаній із купівлею зброї. Про це пише The Washington Post 20 червня.

Повідомляється, що син нинішнього президента США зізнався у несплаті податків у 2017 та 2018 роках. За даними ЗМІ, його загальна податкова заборгованість сягнула 1,2 мільйона доларів. Представники Байдена заявили, що він повернув борг.

Щодо звинувачення, пов'язаного зі зброєю, зазначається, що технічно Хантер Байден не визнаватиме себе винним у цьому злочині.

За словами самого обвинуваченого, він купив пістолет наприкінці 2018 року, коли регулярно зловживав кокаїном. Коли він заповнював документи для придбання зброї, то не вказав факт вживання наркотиків або наявність відповідних проблем, що є підставою для звинувачення у наданні помилкових свідчень та незаконному володінні зброєю.

За даними журналістів, Хантер Байден отримає близько двох років умовно та пройде програму дивергенції. Автори публікації зазначають, що дивергенція зазвичай застосовується до ненасильницьких порушників, які зловживають психоактивними речовинами.

"Я знаю, що Хантер вважає важливим взяти на себе відповідальність за ці помилки, які він зробив у період потрясінь і залежності у своєму житті. Він з нетерпінням чекає на продовження одужання і руху вперед", — заявив один з адвокатів сина американського президента.

Нагадаємо, що у 2021 році Хантер Байден у своїх мемуарах зізнався, що витрачав гроші, які заробляв у раді директорів газової компанії Burisma, яка займається видобутком газу в Україні, на наркотики та алкоголь.

Ми також писали про те, що 31 травня стало відомо про переїзд до РФ колишньої співробітниці Сенату Тари Рід, яка звинуватила 2020 року американського президента Джо Байдена в сексуальному насильстві. Жінка має намір отримати російське громадянство.

Ще ми повідомляли, що 9 червня колишньому президентові США Дональду Трампу звинуватили у семи пунктах відповідно до Закону про шпигунство. Експрезидента звинувачують у перешкоді правосуддю, знищенні чи фальсифікації документів, змові та помилкових заявах.