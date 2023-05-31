"Почуваюся, як вдома": Тара Рід, яка звинуватила Байдена в сексуальному насильстві, втекла до РФ

Експомічниця американського президента Джо Байдена заявила про намір отримати російське громадянство і перепросила в росіян за агресивну політику США.

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Тара Рід, колишня співробітниця Сенату, яка в 2020 році звинуватила американського президента Джо Байдена в сексуальному насильстві, втекла до РФ. Тут вона має намір отримати російське громадянство. Про це повідомляє пропагандистське видання RT.

У РФ Тара Рід дала пресконференцію, на якій її представили як "письменницю, публіцистку та колишню помічницю Джо Байдена".

"Я все ще трохи ошелешена, але почуваюся дуже добре. Я почуваюся захищеною і в безпеці та хотіла б подати заяву про набуття російського громадянства і просити президента Росії Володимира Путіна надати мені це громадянство", — сказала Рід.

Під час пресконференції поруч з Тарою Рід перебувала російська шпигунка Марія Бутіна, яка півтора року провела в американській в’язниці, а нині є депутаткою Держдуми РФ. Саме вона, сподівається Рід, допоможе їй у швидкому отриманні російського громадянства.

Своє рішення втекти до Москви Рід назвала "важким" та перепросила "російських братів і сестер за агресивну позицію адміністрації США".

"Мені тут краще, і я в безпеці. Я мрію жити в обох місцях. Просто знайте, що більшість американських громадян дійсно хочуть бути друзями і сподіваються, що ми зможемо знову мати єдність. Мені подобається у Москві, я почуваюся тут, як вдома", — заявила вона.

59-річна Тара Рід працювала помічницею Джо Байдена, коли той був сенатором США від Делаверу. У 2020 році, коли він балотувався в президенти США від Демократичної партії, вона заявила, що у 1993 році в коридорі Сенату він притис її до стіни та напав. Байден неодноразово заперечував звинувачення.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден заявив, що питання передавання Україні далекобійних ракет ATACMS розглядається. Також президент США зазначив, що загострення конфлікту в Україні не є несподіванкою, тому Америка прагнутиме надавати Києву все необхідне.

Президент США Джо Байден після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Японії 21 травня оголосив про новий пакет допомоги для ЗСУ, який включає додаткові боєприпаси, артилерію, броньовану техніку тощо.