Байден виділив новий пакет допомоги Україні: на що піде 375 млн доларів

Чергову військову допомогу для ЗСУ лідер Білого дому анонсував у ході переговорів із Володимиром Зеленським. Президенти також обговорили ситуацію на фронті та потреби Сил оборони.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден після зустрічі з Володимиром Зеленським оголосив про новий пакет допомоги для українських військових. Він включає те, що стане в нагоді ЗСУ найближчим часом на полі бою. Про це повідомили у пресслужбі американського Міністерства оборони 21 травня.

У японському місті Хіросіма проходить саміт "Великої сімки", де присутні український та американський лідери держав. Володимир Зеленський та Джо Байден провели переговори, де обговорили ситуацію на фронті. Представник Вашингтона, у свою чергу, пообіцяв попрацювати над тим, щоб зміцнити оборону України.

Після цього президент США оголосив про новий пакет допомоги, який включає додаткові боєприпаси, артилерію, броньовану техніку і так далі.

Інформацію про допомогу від американських союзників підтвердив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Україна вже отримала і продовжує отримувати величезну допомогу від союзників. У нас є найсучасніша зброя, наші воїни тренуються і використовують її на полі бою, що дає перевагу в цій війні", — йдеться у повідомленні.

Що входить до нового пакета допомоги від США на 375 мільйонів доларів: подробиці

додаткові боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin та AT-4;

бруківки;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі в галузі безпеки", — йдеться у повідомленні Пентагону.

Нагадаємо, 20 травня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський приїхав до Хіросіми, Японії, для участі в заключній частині саміту "Великої сімки".

Минулий пакет допомоги американські партнери виділили 9 травня і його сума становила 1,2 мільярда доларів. Більшість коштів, виділених Україні цього разу, збиралися витратити на закриття майбутніх оборонних потреб країни.