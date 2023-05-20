"Мир стане ближчим": Зеленський прибув до Японії на саміт G7

Президент України анонсував важливі зустрічі із закордонними партнерами, які мають привести українців до перемоги.

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20 травня президент України Володимир Зеленський приїхав до Японії для участі у завершальній частині саміту Великої сімки (G7) у Хіросімі. Про це він написав в Telegram.

"Японія. G7. Важливі зустрічі з партнерами та друзями України. Безпека та посилення співпраці нашої перемоги. Сьогодні мир стане ближчим", — повідомив Володимир Зеленський.

Спочатку передбачалося, що президент України не буде особисто їхати до Хіросіми, а візьме участь у саміті з відеозв'язку, проте кілька годин тому МЗС Японії оголосило офіційно: він має прибути до країни. Як уточнило відомство, Володимир Зеленський виступить у суботу на завершальному дні зустрічі G7, щоб заручитись підтримкою інших країн.

"Після ретельного розгляду порядку денного та розкладу саміту ми вирішили, що в завершальний день саміту проведемо сесію по Україні серед лідерів G-7 з особистою присутністю президента Зеленського", — цитує агентство Kyodo.

Напередодні секретар РНБО Олексій Данілов також підтвердив, що Володимир Зеленський відвідає саміт G7 у Японії, щоб "розв'язувати питання стійкості нашої країни". За його словами, іноземні політики не до кінця розуміють ситуацію в Україні, тому фізична присутність президента є дуже важливою.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Джо Байденом у межах саміту G7. Вони зможуть обговорити багато важливих питань, зокрема, передачу Україні винищувачів F-16.