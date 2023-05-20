Байден оголосить про нову допомогу Україні після зустрічі із Зеленським: що отримають ЗСУ, — ЗМІ

За даними журналістів, зустріч американського та українського президентів відбудеться у рамках саміту "Великої сімки", який пройде у Хіросімі. Очікується, що там Байден анонсує пакет допомоги Україні на 375 мільйонів доларів.

Related video

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Баден має намір оголосити про новий пакет військової допомоги для ЗСУ після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7, який стартує у Хіросімі 19 травня. Про це пише видання Politico із посиланням на трьох американських та українських офіційних осіб.

У публікації йдеться про те, що американський президент збирається повідомити про виділення Україні зброї на 375 мільйонів доларів. За даними журналістів, пакет включатиме додаткову кількість артилерійських систем, бронетехніки та протитанкових засобів.

Автори публікації також згадали, що Байден дав союзникам дозвіл на передачу Україні американських винищувачів F-16. Крім того, американський лідер заявив, що США підтримають зусилля щодо навчання українських льотчиків.

За словами журналістів, згадані кроки мають продемонструвати підтримку України з боку Вашингтона напередодні майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, що 19 травня керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 у Японії, де проведе зустріч із президентом США Джо Байденом.

Ми також писали 19 травня про те, що Адміністрація президента США Байдена припустилася бухгалтерської помилки в оцінці військової допомоги Україні, обрахувавшись на 3 мільярди доларів. У зв'язку з цим республіканці вимагали надати ЗСУ DPICMS і ATACMS, щоб "надолужити дорогоцінний час".

Ще ми повідомляли, що 18 травня США анонсували новий пакет санкцій проти Росії. Відомо, що обмеження торкнуться 300 компаній, суден та літаків. Також з'являться експортні обмеження щодо близько 70 компаній із РФ та третіх країн.