Удар по економіці та посередникам: США анонсували нові санкції проти РФ

В адміністрації Джо Байдена хочуть закрити можливості для Росії отримувати ресурси для продовження агресії та позбавити Кремль лазівок для обходу вже існуючих обмежень.

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Сполучені Штати Америки вже підготували новий пакет санкцій проти Росії. Відомо, що обмеження торкнуться 300 компаній, суден та літаків. Також з'являться експортні обмеження щодо близько 70 компаній з РФ та третіх країн, заявив у ході брифінгу 18 травня 2023 представник Білого дому.

"Наші санкції будуть поширені на додаткові сектори російської економіки, які є ключовими для військово-промислового комплексу країни. Також будуть нові обмеження, щоби Росія не мала шансів користуватися нашими послугами", — повідомив він.

За його словами, санкції вдарять по фінансових посередниках Москви, крім того, до чорного списку внесуть компанії з:

Європи.

Близького Сходу.

Азії.

"Санкції будуть спрямовані проти фінансових посередників, а також проти енергетичних та видобувних потужностей РФ та інших посередників, які надають підтримку Росії у війні проти України".

Війна в Україні та санкції країн "Великої сімки"

19 травня 2023 року стало відомо, що країни G7 погодилися із забороною всього імпорту алмазів, міді, алюмінію та нікелю з Росії. За словами британського прем'єра Ріші Сунака, санкції допомагають Україні наближати перемогу у війні з Росією.

Зазначимо, що з допомогою реалізації природних ресурсів Росія отримує серйозні доходи. Як повідомлялося в Мінекономіки України, на імпорті каучуку та алмазів Російська Федерація щороку заробляла до $2 млрд.

Тому в українському уряді вважають, що формування глобальних підходів на рівні G7 дозволить підірвати економічний вплив РФ, яка веде агресивну війну.

Нагадаємо, наприкінці зими адміністрація Джо Байдена розробила чергові санкції проти 200 російських фізичних та юридичних осіб за підтримку великої війни в Україні. Повідомлялося, що тоді до списку санкцій потрапили російські губернатори та родичі урядовців, пов'язані з обороною технологічні компанії та фірми-прокладки, які допомагають ухилятися від санкцій.

Тим часом Євросоюз ще 21 лютого продовжив санкції проти Росії за незаконне визнання та окупацію українських територій до 14 лютого 2024 року.