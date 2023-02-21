За війну та окупацію територій: Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії

Обмежувальні заходи діятимуть до 24 лютого 2024 року. У ЄС точаться дискусії щодо десятого санкційного пакету проти оборонного та енергосекторів РФ на 11 мільярдів євро.

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Євросоюз продовжив на рік санкції проти Росії за незаконне визнання та окупацію територій України. Рішення опубліковане 21 лютого в офіційному журналі Євросоюзу.

Обмежувальні заходи діятимуть до 24 лютого 2024 року, наголошується у повідомленні.

"Європейський союз залишається непохитним у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. ЄC відданий повній реалізації політики невизнання щодо незаконної окупації Росії", — підкреслили чиновники.

Рішення про продовження санкцій набирає чинності наступного дня після його публікації у журналі ЄС.

Десять пакетів санкцій проти Росії

Країни Євросоюзу після початку повномасштабної війни РФ проти України запровадили проти країни-агресора 9 пакетів санкцій для послаблення фінансування бойових дій. Наразі ЄС обговорює новий, 10-й санкційний пакет на 11 мільярдів євро, який хочуть прийняти до 24 лютого.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на прес-конференції у Брюсселі 20 лютого заявив про неможливість введення обмежень щодо ядерної галузі Росії. Дипломатичні кола Брюсселя розійшлися в думках щодо ембарго на російські алмази.

[ + – ] У Росії великі родовища алмазів перебувають у Якутії та Сибіру. Фото: unsplash.com

Боррель уточнив, що у 10-му пакеті точно будуть обмеження на імпорт-експорт електроніки, спецавтомобілів, запчастин для машин, літаків, вантажівок, будівельних товарів, які можна використовувати у військових цілях – антени та крани, товари подвійного призначення – електронні компоненти, технології., рідкісні матеріали та термокамери.

Джерела агентства Bloomberg говорили, що нові санкції торкнуться оборонного та енергетичного секторів РФ, фінансових інститутів та фізосіб. США та союзники зосередять увагу на неможливості обходу санкцій та підриві підтримки, яку Росія отримує від третіх країн, вказали співрозмовники.

У списку санкцій можуть опинитися "Альфа-Банк", "Росбанк", АТ "Тінькофф Банк", фонд національного добробуту Російської Федерації та медіа-групи, які займаються пропагандою агресії проти України.

За даними ЗМІ, Євросоюз може включити до "чорного списку" російських чиновників, які відповідальні за викрадення українських дітей із тимчасово окупованих територій. Серед них — уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова.

Президент України Володимир Зеленський 12 лютого ввів санкції проти 200 фізичних осіб, пов'язаних із Росією. До списку потрапив колаборант Юрій Черничук, якого призначили "директором" Запорізької АЕС та Юрій Ушаков, найближчий помічник президента РФ Володимира Путіна із зовнішньоекономічної політики.