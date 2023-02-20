Причетна до депортації дітей із України: пані омбудсмен Москалькова може потрапити під санкції ЄС

До "чорного списку", що додається до десятого пакета санкцій ЄС проти Росії, також увійшли воєначальники, які скоювали військові злочини в Україні або причетні до навмисного руйнування об'єктів критичної інфраструктури нашої країни.

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Євросоюз має намір внести до "чорного списку" чиновників із РФ, які причетні до викрадень українських дітей на окупованих територіях та їхнього вивезення з країни. Про це повідомляє портал EUobserver.

Обмеження будуть запроваджені до трьох високопосадовців у межах десятого пакету санкцій Євросоюзу, спрямованих проти держави-агресора. До списку увійшли:

уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова;

заступник голови уряду Москви В'ячеслав Духін;

міністерка праці, сім'ї та соціального захисту Башкирії Ленара Іванова.

Їм загрожує заборона на видачу віз та заморожування активів за допомогу в організації масових викрадень українських дітей із окупованих регіонів нашої країни.

Так, у проєкті "чорного списку" ЄС до десятого пакета санкцій ідеться про те, що Іванова була однією з ключових фігур, причетних до насильницької депортації українських дітей до Росії та їхнього подальшого незаконного усиновлення російськими сім'ями.

Зі свого боку, Духін сприяв незаконному усиновленню дітей сім'ями, які мешкають у його регіоні, і намагався оформити їм російське громадянство.

А Москалькова у прямому ефірі заперечувала функціонування на окупованих ЗС РФ областях України фільтраційних таборів, через які пройшли тисячі дітей.

Антиросійські санкції: хто ще потрапив до "чорного списку" Євросоюзу

Крім того, європейські чиновники внесли в оновлений список санкцій російського генерал-майора Олексія Авдєєва за те, що він знаходився в районах, де російська армія чинила звірства проти мирних жителів.

Також під санкції може потрапити командувач ДШВ Михайло Теплинський, який перебував у Бучі під час того, як російські військові катували та вбивали мирних жителів міста.

До списку увійшов і Сергій Каракаєв — генерал-полковник, який відповідав за стратегічні обстріли цивільної інфраструктури, такі як отоплення та водопостачання.

До нового чорного списку також додається 28 організацій, яким загрожує заморожування активів ЄС та заборона на ведення бізнесу. Серед них:

Альфа Банк;

Росбанк;

Тінькофф банк;

медіахолдинг Патріот Медіа Груп;

медіахолдинг Росія Сьогодні;

страхова компанія "Інгосстрах".

Зауважимо, що "чорний список" є частиною ширшого 10-го пакету санкцій, який також включає ембарго на експорт високотехнологічних товарів з ЄС на суму 11 мільярдів євро та заборону мовлення арабських видань RT Arabic і Sputnik.

Десятий пакет санкцій ЄС: як відреагували у Росії

У понеділок, 20 лютого, заступник голови уряду Підмосков'я В'ячеслав Духін відреагував на інформацію про проєкт внесення його до списку санкцій.

"Робота, в результаті якої діти з "ДНР" і "ЛНР", які залишилися без батьків, знайшли сім'ї в Росії, і зокрема, в Підмосков'ї — заслуга багатьох людей. Те, що мені вдалося взяти в цьому участь, — велика честь для мене" ", — сказав Духін.

Він також уточнив, що за 2022 рік із окупованого Донбасу до РФ вивезли понад 130 дітей. У Росії їм, за словами посадовця, знайшли прийомні сім'ї.

Нагадаємо, 15 лютого в ЄС розповіли про десятий пакет санкцій проти Росії. Він буде спрямований на нові заборони та контроль за експортом технологій, включаючи безпілотники, гелікоптери та ракети.

Фокус також писав про те, що на початку лютого президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти росіян. Новий список санкцій складається в основному з підприємців або директорів компаній. Під обмеження потрапив найближчий помічник президента РФ із зовнішньоекономічної політики Юрій Ушаков та співробітники "Росатому".