Причастна к депортации детей из Украины: омбудсмен Москалькова может попасть под санкции ЕС

В "черный список", который прилагается к десятому пакету санкций ЕС против России, также вошли военачальники, совершавшие военные преступления в Украине или причастные к намеренному разрушению объектов критической инфраструктуры нашей страны.

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Евросоюз намерен включить в "черный список" чиновников из РФ, которые причастны к похищениям украинских детей на оккупированных территориях и их вывозу из страны. Об этом сообщает портал EUobserver.

Ограничения будут введены относительно трех высокопоставленных российских чиновников в рамках десятого пакета санкций Евросоюза, направленных против государства-агрессора. В список вошли:

уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова;

зампред правительства Москвы Вячеслав Духин;

министр труда, семьи и социальной защиты Башкирии Ленара Иванова.

Им грозит запрет на выдачу виз и замораживание активов за помощь в организации массовых похищений украинских детей с оккупированных регионов нашей страны.

Так, в проекте "черного списка" ЕС к десятому пакету санкций говорится о том, что Иванова была одной из ключевых фигур, причастных к насильственной депортации украинских детей в Россию и их последующему незаконному усыновлению российскими семьями.

В свою очередь Духин содействовал незаконному усыновлению детей семьями, проживающие в его регионе, и пытался оформить им российское гражданство.

А Москалькова в прямом эфире отрицала функционирование на оккупированных ВС РФ областях Украины фильтрационных лагерей, через которые прошли тысячи детей.

Антироссийские санкции: кто еще попал в "черный список" Евросоюза

Кроме того европейские чиновники внесли в обновленный санкционный список российского генерал-майора Алексея Авдеева за то, что он находился в районах, где российская армия совершала зверства против мирных жителей.

Также под санкции может попасть командующий ВДВ Михаил Теплинский, который пребывал в Буче во время того, как российские военные пытали и убивали мирных жителей города.

В список вошел и Сергей Каракаев — генерал-полковник, который отвечал за стратегические обстрелы гражданской инфраструктуры, такой, как отопление и водоснабжение.

В новый черный список также добавляет 28 организаций, которым грозит замораживание активов ЕС и запрет на ведение бизнеса. Среди них:

Альфа-банк;

Росбанк;

Тинькофф банк;

медиахолдинг Патриот Медиа Групп;

медиахолдинг Россия Сегодня;

страховая компания "Ингосстрах".

Заметим, что "черный список" является частью более широкого 10-го пакета санкций, который также включает эмбарго на экспорт высокотехнологичных товаров из ЕС на сумму 11 миллиардов евро и запрет на вещание арабских изданий RT Arabic и Sputnik.

Десятый пакет санкций ЕС: как отреагировали в России

В понедельник, 20 февраля, зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин отреагировал на информацию о проекте внесения его в санкционный список.

"Работа, в результате которой дети из "ДНР" и "ЛНР", оставшиеся без родителей, нашли семьи в России, и в частности, в Подмосковье — заслуга многих людей. То, что мне удалось принять в этом участие — большая честь для меня", — сказал Духин.

Он также уточнил, что за 2022 год из оккупированного Донбасса в РФ вывезли более 130 детей. В России им, по словам чиновника, нашли приемные семье.

Напомним, 15 февраля в ЕС рассказали о десятом пакете санкций против России. Он будет направлен на новые запреты и контроль за экспортом технологий, включая беспилотники, вертолеты и ракеты.

Фокус также писал о том, что в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против россиян. Новый санкционный список состоит в основном из предпринимателей или директоров компаний. Под ограничения попал ближайший помощник президента РФ по внешнеэкономической политике Юрий Ушаков и сотрудники "Росатома".