ЗСУ навчать керувати винищувачами F-16: Байден підтримав ініціативу, — CNN

За словами представника Білого дому, який поговорив із журналістами на права анонімності, навчання будуть проходити в Європі та стартують вже незабаром.

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Президент США Джо Байден повідомив союзникам з G7, що США підтримають спільні зусилля щодо навчання українських військових управлінню винищувачами F-16. Про це написало CNN із посиланням на чиновника Білого дому, з яким журналісти поговорила на правах анонімності.

За словами чиновника, навчання не будуть проходити у США. Швидше за все військові навчання проведуть на базі однієї з європейських країн. Проте інструктори зі США братимуть участь у навчанні бійців ЗСУ разом із європейськими союзниками та партнерами.

Представник Білого дому вважає, що такі навчання триватимуть кілька місяців.

"Оскільки навчання відбудуться найближчими місяцями, наша коаліція країн вирішить, коли надати літаки і в якій кількості", — сказав американський чиновник.

Він також додав, що у березні 2023 року США вже прийняли двох українських пілотів на військовій базі в Тусоні (штат Арізона). Військових навчали управляти F-16 на авіасимуляторах. Це було необхідно для того, щоб розрахувати точні терміни навчання, на які вже виділили гроші з бюджету США.

"На сьогодні Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами зосередилися на наданні Україні переважної більшості зброї, необхідної для проведення наступальних операцій цієї весни та влітку", — підсумував представник Білого дому.

Нагадаємо, 18 травня ЗМІ написали про те, що США протестували українських льотчиків для польотів на F-16. Американські інструктори зазначили, що українські пілоти, з кваліфікацією на МіГ-29 та Су-27, змогли виконати низку "відносно технічних" маневрів на симуляторах. За даними ВПС США, на освоєння винищувачів F-16 їм знадобиться лише чотири місяці.

Дещо раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба навів 5 аргументів, чому Україні необхідні винищувачі F-16. Глава МЗС України пояснив, чим використання літаків у російсько-українській війні може виявитися корисним для США та інших країн світу. За його словами, радянська авіація не є альтернативою на полі бою.