Байден выделил новый пакет помощи Украине: на что уйдет 375 млн долларов

Очередную военную помощь для ВСУ лидер Белого дома анонсировал в ходе переговоров с Владимиром Зеленским. Президенты также обсудили ситуацию на фронте и потребности Сил обороны.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден после встречи с Владимиром Зеленским объявил о новом пакете помощи для украинских военных. Он включает в себя то, что пригодится ВСУ в ближайшее время на поле боя. Об этом сообщили в пресс-службе американского Министерства обороны 21 мая.

В японском городе Хиросима проходит саммит "Большой семерки", где присутствуют украинский и американский лидеры государств. Владимир Зеленский и Джо Байден провели переговоры, где обсудили ситуацию на фронте. Представитель Вашингтона в свою очередь пообещал поработать над тем, чтобы укрепить оборону Украины.

После этого президент США объявил о новом пакете помощи, который включает в себя дополнительные боеприпасы, артиллерию, бронированную технику и так далее.

Информацию о помощи от американских союзников подтвердил и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Украина уже получила и продолжает получать огромную помощь от союзников. У нас есть самое современное оружие, наши воины тренируются и используют его на поле боя, что дает преимущество в этой войне", — говорится в сообщении.

Что входит в новый пакет помощи от США на 375 миллионов долларов: подробности

дополнительные боеприпасы для HIMARS и артиллерийские снаряды;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

мостовые системы;

бронированные медицинские машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

тепловизионные системы;

запчасти и другое полевое оборудование.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности", — говорится в сообщении Пентагона.

Напомним, 20 мая стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский приехал в Хиросиму, Япония, для участия в заключительной части саммита "Большой семерки".

Прошлый пакет помощи американские партнеры выделили 9 мая и его сумма составила 1,2 миллиарда долларов. Большую часть средств, выделенных Украине в этот раз, собирались потратить на закрытие будущих оборонных потребностей страны.