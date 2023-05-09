США виділили Україні пакет військової допомоги на 1,2 млрд доларів: що до нього увійде

За інформацією журналістів, більшу частину коштів, виділених Україні цього разу, буде витрачено на закриття майбутніх оборонних потреб старі.

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Сполучені Штати Америки виділили Україні черговий – 38-й – пакет військової допомоги на суму 1,2 млрд. доларів. Про це у вівторок, 9 травня, оголосили у Пентагоні.

У пакет увійшли:

додаткові засоби ППО та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок ППО, ракет та радарів із системами ППО України;

боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам;

155-мм артилерійські снаряди;

комерційні послуги супутникової зйомки;

підтримка навчання та технічного обслуговування.

Співрозмовник агентства Associated Press заявив, що більшість коштів виділених Україні цього разу буде витрачено на закриття майбутніх оборонних потреб.

"На відміну від американської техніки, зброї та боєприпасів, які вирушають в Україну зі складів Пентагону, ці кошти планується витратити найближчими місяцями чи навіть роками на забезпечення майбутніх потреб України", — говорить співрозмовник агентства.

8 травня журналісти USA TODAY повідомили, що США знімають із танків Abrams "чутливі" технології напередодні відправки в Україну. Уряд США нібито надсилає "урізані версії" своїх танків іноземним державам. У Пентагоні вважають, що танки Abrams в Україні можуть потрапити до росіян на полі бою.

Також нагадаємо, що за інформацією Militaryaerospace від 8 травня на літаки встановлять радарну систему MFRS на основі ІІ. Компанія Northrop Grumman вже отримала контракт на $3,6 млрд від ВМС США на будівництво двох літаків E-2D Advanced Hawkeye plus.

Цього ж дня повідомлялося, що у США прогнозують реальні переговори між Україною та РФ до кінця 2023 року. За словами колишнього голови Держдепу Генрі Кісінджера, переговорний процес стане можливим завдяки зусиллям Китаю.