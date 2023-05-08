У США прогнозують реальні переговори між Україною та РФ до кінця 2023 року

За словами колишнього голови Держдепу Генрі Кіссінджера, переговорний процес стане можливим завдяки зусиллям Китаю.

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Колишній державний секретар США, 99-річний політолог Генрі Кіссінджер переконаний, що Україна та Росія сядуть за стіл переговорів до кінця 2023 року. Про це він заявив в інтерв'ю американському телеканалу CBS News, опублікованому в неділю, 7 травня.

За словами політолога, переговори стануть можливими завдяки політиці Китайської Народної Республіки.

"Тепер, коли Китай вступив у переговори, все стане на свої місця, я думаю, до кінця року. Ми говоритимемо про переговорні процеси та навіть про реальні переговори", — заявив Кіссінджер.

Переговори між РФ та Україною

Західні чиновники переконані, що переговори між Києвом та Москвою стануть можливими внаслідок успіхів Збройних сил України під час анонсованого контрнаступу. The Wall Street Journal 7 травня писав, що посадити Росію за стіл переговорів може Китай. Журналісти вважають, що такий варіант стане своєрідним зрушенням у мисленні представників Заходу, особливо США, які критично сприймали ідею залучення Пекіна до мирної ініціативи через його близькість до Москви.

Зі свого боку, політолог і філософ зі Стенфордського університету Френсіс Фукуяма вважає, що реальні переговори між Росією та Україною будуть можливі лише після повної деокупації Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, 2 травня голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі заявив, що Росія провалила свої стратегічні цілі у війні на території України й буде змушена домовлятися. На його думку, "раціональні" росіяни мають усвідомити необхідність переговорів упродовж двох років.

"Мирний план" Китаю

24 лютого на сайті Міністерства закордонних справ КНР було опубліковано "позицію Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні", яку в ЗМІ прозвали "мирним планом" Китаю. Цей план складається з 12 пунктів.

У тексті "мирного плану" йдеться про те, що війну на території України необхідно зупинити та розпочати мирні переговори та при цьому поважати суверенітет усіх країн і дотримуватись міжнародних законів, зокрема статут ООН. При цьому там не йдеться про те, що Росія має вивести окупаційні війська з території України.

Нагадаємо, 21 березня президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпін заявив, що "мирний план" Китаю може бути взятий за основу мирного врегулювання.