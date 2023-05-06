"Зараз не час": переговори з РФ на користь України лише після звільнення півдня, — Фукуяма

За словами футуролога, Крим — вразливе місце Росії, оскільки після звільнення Херсонської та Запорізької областей Україна зможе по суті відсікти півострів від інших окупованих територій. Навіть не доведеться вводити війська, оскільки всі російські сили, по суті, опиняться у заручниках.

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Політолог і філософ Стенфордського університету Френсіс Фукуяма побував у тбіліському Центрі дослідження економічної політики, де, зокрема, розповів про те, коли настане час для переговорів з Путіним і як "нейтралітет Грузії допомагає Росії". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

На поточному етапі, після деякої паузи, всі чекають українського контрнаступу, який може покласти край цій війні.

"Якщо українці звільнять дві області на півдні, Херсонську та Запорізьку, тоді, я думаю, будуть можливі реальні переговори. Тоді можливе буде припинення вогню, яке триватиме деякий час", — заявив він.

Якби переговори проводилися зараз, вони були б не на користь України, оскільки довелося б віддати росіянам значну частину української території.

Що чекає на Крим?

Фукуяма зазначив, що Крим є вразливим місцем Росії, оскільки після звільнення Херсонської області Україна зможе по суті відсікти півострів від інших окупованих Росією територій. Крим з материковою частиною з'єднує одна залізниця та міст над Керченською протокою. ЗСУ зможуть перерізати ці дві артерії, не доведеться навіть вводити війська, т.я. всі російські сили по суті виявляться в заручниках, пояснив експерт.

Чи виживе режим Путіна

Після того, і якщо росіянам доведеться віддати Крим, складно уявити, що режим російського президента Володимира Путіна зможе вижити, адже вони порядно інвестували в окупацію.

"Але справа в тому, що Україні навіть не доведеться відвойовувати Крим. Вони можуть його просто відрізати. Будь-коли вони зможуть чинити на росіян відчутний тиск, що стане великою стратегічною перевагою для них", — пояснив Фукуяма.

Неформальна угода України та РФ

За словами Фукуями, кожній стороні є що втрачати. "Але я не думаю, що одна із сторін формально погодиться піти на такі територіальні поступки, як Крим чи Донбас", — сказав він, додавши, що тому, можливо, буде якась неформальна угода.

Більше року тому Фукуяма прогнозував повну поразку російських військ, зараз він каже, що, як і раніше, впевнений у перемозі України, т.я. з того часу Києву вдалося повернути Харківську область і Херсон. Хоча на це й пішло більше часу, аніж він розраховував. Росіяни продемонстрували надзвичайну слабкість, пояснив Фукуяма.

"Тому загалом я впевнений у здатності України захистити себе", — зазначив філософ.

Поразка РФ в Україні вигідна Грузії

"Якщо Росія програє в Україні, за ослабленої влади Путіна, кожна країна навколо Росії матиме більше свободи дій", — пояснив він і додав, що те, яким буде подальший шлях розвитку Грузії, багато в чому залежить від підсумків війни в Україні.

Фукуяма зазначив, що було б непогано, якби уряд Грузії чітко висловив свою позицію на підтримку України.

"Думаю нейтралітет [якого дотримується Тбілісі] на користь Росії. Є багато повідомлень про те, що Грузія допомагає Росії обходити санкції, накладені США та Європою", — сказав він.

Уряд Грузії, у свою чергу, це заперечує.

Тбілісі веде подвійну гру, зберігає нейтралітет і допомагає одній зі сторін.

"Я думаю, це наслідок проросійського крену, яке взяло керівництво Грузії", — зазначив Фукуяма. Він також додав, що більшість жителів Грузії пов'язують своє майбутнє із Європою, а не РФ.

Нагадаємо, що минулого року Френсіс Фукуяма називав блефом слова Путіна про те, що Кремль "ще нічого не починав" стосовно України.

Також повідомлялося, що офіцер 3-ї штурмової бригади "Азова" розповів про оборону Бахмута. Хоча російські окупанти мають перевагу в силах і коштах, все ж таки "азовцям" вдалося стабілізувати фронт і проводити свій наступ.