"Це блеф": Френсіс Фукуяма про слова Путіна, що вони "ще нічого не починали"

За словами професора, російські війська втратили під час боїв до третини всіх сил, зібраних для вторгнення, тому слова президента РФ брехливі.

Слова президента РФ Володимира Путіна про те, що РФ "всерйоз поки що нічого не починали", професор Френсіс Фукуяма назвав блефом. Про це він заявив в інтерв'ю DW.

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За словами професора Стендфордського університету, західні військові аналітики відзначають гостру нестачу особового складу в російській армії. ЗС РФ втратили, ймовірно, до третини всього особового складу, зібраного для вторгнення в Україну. Втрати ворожих військ становлять близько 80 000 солдатів, у тому числі 20 тисяч убитих. Це без урахування полонених.

Навіть для такої великої країни, як Росія, вторгнення в Україну — це не маленька військова операція. А з воєнної точки зору Фукуяма заявив, що це практична катастрофа.

"З огляду на те, що російська армія досягла лише дуже незначного просування за два місяці з того часу, як вони почали концентрувати військові дії на Донбасі, і я вважаю, що в них не так багато резервів, так що, на мій погляд, Путін блефує, коли каже, що вони ще навіть не починали", — резюмував Фукуяма.

Нагадаємо, 7 липня Путін заявив, що вони "всерйоз ще не розпочинали" війну з Україною. Принагідно російський лідер звинуватив Захід у розв'язанні війни. Пізніше його прессекретар Пєсков пояснив, що йдеться про різницю потенціалів. Потенціал у Росії настільки великий, що вони задіяють його лише малою мірою.