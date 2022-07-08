Нагадав про потенціал: Пєсков пояснив слова Путіна про вторгнення в Україну

Президент РФ раніше заявляв, що вони ще "нічого серйозного не розпочинали" під час "спецоперації". За словами прессекретаря, йдеться про різницю в потенціалах.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив словами Путіна про те, що Росія ще всерйоз нічого не починала. Про це повідомляє "РІА-Новини".

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Учора, 7 липня, Володимир Путін заявив під час зустрічі з міністрами, що "ми чогось серйозного поки що не розпочинали". Так він прокоментував перебіг вторгнення російських військ в Україну. Тепер прессекретареві Пєскову доводиться пояснювати, що мав на увазі лідер.

Путін відреагував на заяви Києва та країн Заходу про те, що бойові дії триватимуть аж до перемоги. Однак, на думку президента РФ, потенціали двох країн незмірні. Також він заявив, що чим більше тривають бої, тим складніше буде домовитись із Кремлем.

"Потенціал Росії настільки великий у цьому плані, що лише незначна його частина зараз задіяна під час "спеціальної військової операції", — сказав Пєсков.

Реакція ОП на слова Путіна

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк озвучив втрати ЗС РФ під час вторгнення, здивувавшись словами, що вони ще не почали воювати.

"Росія все ще не починала воювати? Війною в Кремлі вважають лише сталінську математику — 20 млн втрат?" — написав Подоляк.

Нагадаємо, Путін заявив, що війну на Донбасі розв'язав "колективний Захід". Тепер він хоче бачити перемогу над Росією на полі бою.

Раніше соратник Путіна Магомед Даудов заявив, що якщо Путін не зупинить війська, вони дійдуть до Берліна.