Росіяни дійдуть до Берліна, якщо Путін їх не зупинить, — представник РФ (відео)

За словами соратника Путіна Магомеда Даудова, надалі російські війська намагатимуться захопити Миколаїв та Одесу, а також не допустити деокупації Херсона.

Речник парламенту Чеченської республіки Магомед Даудов в інтерв'ю журналістам заявив, що якщо Володимир Путін не зупинить російські війська, вони зможуть дійти до Берліна. Хоча малоймовірно, що саме так російський президент бачить свою стратегію в Україні, все ж таки за цими словами можна зробити висновок про настрої деяких воєначальників ЗС РФ.

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"Іншалла, далі взагалі сумнівів не має бути... І "ДНР", і Миколаївськ і Херсон і Одеса... поки Володимир Володимирович Путін не зупинить нас, ми, іншалла, дійдемо до Берліна", — заявив Даудов, зазначивши, що чеченський батальйон в Україні веде джихад в першу чергу, щоб захищати іслам, цінності та Всевишнього.

Нагадаємо, що Кадиров знявся у фільмі про те, як Зеленський підписує акт капітуляції. За версією глави Чеченської республіки, в цьому документі має бути присутнім пункт із заголовком "Ахмат — сила".

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками військового аналітика, якби Україна вчасно перейшла на залізниці євростандарту, війни можна було б уникнути. Ширина європейської колії вужча, ніж в Україні чи РФ, а основне постачання російських військ йде саме залізничним транспортом.