Российские войска дойдут до Берлина, если Путин не остановит, — представитель РФ (видео)

По словам соратника Путина Магомеда Даудова, в дальнейшем российские войска попытаются захватить Николаев и Одессу, а также не допустить деоккупации Херсона.

Спикер парламента Чеченской республики Магомед Даудов в интервью журналистам заявил, что если Владимир Путин не остановит российские войска, они смогут дойти до Берлина. Хотя маловероятно, что именно такой российский президент видит свою стратегию в Украине, все же по этим словам можно сделать вывод о настроениях некоторых военачальников ВС РФ.

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"Иншалла, дальше вообще сомнений не должно быть… И "ДНР", и Николаевск и Херсон и Одесса… пока Владимир Владимирович Путин не остановит нас, мы, иншалла, дойдем до Берлина", — заявил Даудов, отметив, что чеченский батальон в Украине ведет джихад в первую очередь, чтобы защищать ислам, ценности и Всевышнего.

Напомним, что Кадыров снялся в фильме о том, как Зеленский подписывает акт капитуляции. По версии главы Чеченской республики, в этом документе должен непременно присутствовать пункт с заголовком "Ахмат — сила".

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам военного аналитика, если бы Украина вовремя перешла на железные дороги евростандарта, войны можно было избежать. Ширина европейской колеи уже, чем в Украине или РФ, а основное снабжение российских войск идет именно железнодорожным транспортом.