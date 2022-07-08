Напомнил о потенциале: Песков объяснил слова Путина о вторжении в Украину

Президент РФ ранее заявлял, что они еще "ничего серьезного не начинали" в ходе "спецоперации". По словам пресс-секретаря, имеется в виду разница в потенциалах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил словам Путина о том, что Россия еще всерьез ничего не начинала. Об этом сообщает "РИА-Новости".

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Вчера, 7 июля Владимир Путин заявил при встрече с министрами, что "мы чего-то серьезного пока не начинали". Так он прокомментировал ход вторжения российских войск в Украину. Теперь пресс-секретарю Пескову приходится объяснять, что имел в виду лидер.

Путин отреагировал на заявления Киева и стран Запада о том, что боевые действия будут длиться вплоть до победы. Однако по мнению президента РФ, потенциалы двух стран неизмеримы. Также он заявил, что чем больше длятся бои, тем сложнее будет договориться с Кремлем.

"Потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе "специальной военной операции", — сказал Песков.

Реакция ОП на слова Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк озвучил потери ВС РФ в ходе вторжения удивившись словам, что они еще не начали воевать.

"Россия все еще не начинала воевать? Войной в Кремле считают только сталинскую математику — 20 млн потерь?" — написал Подоляк.

Напомним, Путин заявил, что войну на Донбассе развязал "коллективный Запад". Теперь он хочет видеть победу над РФ на поле боя.

Ранее соратник Путина Магомед Даудов заявил, что если Путин не остановит войска, то они дойдут до Берлина.