"Это блеф": Фрэнсис Фукуяма о словах Путина, что они "еще ничего не начинали"

По словам профессора, российские войска потеряли в ходе боев до трети всех сил, собранных для вторжения, поэтому слова президента РФ лживы.

Слова президента РФ Владимира Путина о том, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинали" профессор Фрэнсис Фукуяма назвал блефом. Об этом он заявил в интервью для DW.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам профессора Стэндфордского университета, западные военные аналитики отмечают острую нехватку личного состава в российской армии. ВС РФ потеряли, вероятно, до трети всего личного состава, который был собран для вторжения в Украину. Потери вражеских войск составляют около 80 000 солдат, из которых 20 тысяч убитых. Это без учета пленных.

Даже для такой большой страны как Россия, вторжение в Украину — это не "маленькая военная операция". А с военной точки зрения Фукуяма заявил, что это практическая катастрофа.

"Учитывая, что российская армия добилась лишь очень незначительного продвижения за два месяца с тех пор, как они начали концентрировать военные действия на Донбассе, и я полагаю, что у них не так много резервов, так что, с моей точки зрения, Путин блефует, когда говорит, что они еще даже не начинали", — резюмировал Фукуяма.

Напомним, 7 июля Путин заявил, что они "всерьез еще не начинали" войну с Украиной. Попутно российский лидер обвинил Запад в развязывании войны. Позднее его пресс-секретарь Песков объяснил, что речь идет о разнице потенциалов. Потенциал у РФ настолько большой, что они задействуют его лишь в малой степени.