"Сейчас не время": переговоры с РФ в интересах Украины только после освобождения юга, — Фукуяма

По словам футуролога, Крым — уязвимое место России, поскольку после освобождения Херсонской и Запорожской областей, Украина сможет, по сути, отсечь полуостров от других оккупированных территорий. Даже не придется вводить войска, т.к. все российские силы, в сущности, окажутся в заложниках.

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Политолог и философ из Стенфордского университета Фрэнсис Фукуяма побывал в тбилисском Центре исследования экономической политики, где, в частности, рассказал о том, когда наступит по-настоящему подходящее время для переговоров с Путиным и как "нейтралитет Грузии помогает России". Об этом сообщает "Радио Свобода".

На текущем этапе, после некоторой паузы, все ждут украинского контрнаступления, которое может положить конец этой войне.

"Если украинцы освободят две области на юге, Херсонскую и Запорожскую, тогда, я думаю, будут возможны реальные переговоры. Тогда возможно будет прекращение огня, которое будет продолжаться некоторое время", — заявил он.

Если бы переговоры проводились сейчас, они были бы не в интересах Украины, поскольку пришлось бы отдать россиянам значительную часть украинской территории.

Что ждет Крым?

Фукуяма отметил, что Крым — уязвимое место России, поскольку после освобождения Херсонской области, Украина сможет, по сути, отсечь полуостров от других оккупированных Россией территорий. Крым с материковой частью соединяет одна железная дорога и мост над Керченским проливом. ВСУ смогут перерезать две эти артерии, не придется даже вводить войска, т.к. все российские силы, в сущности, окажутся в заложниках, объяснил эксперт.

Выживет ли режим Путина

После того и если россиянам придется отдать Крым, сложно представить, что режим российского президента Владимира Путина сможет выжить, ведь они порядочно инвестировали в его оккупацию.

"Но дело в том, что Украине даже не придется отвоевывать Крым. Они могут его просто отрезать. В любое время они смогут оказывать на россиян ощутимое давление, что станет большим стратегическим преимуществом для них", — объяснил Фукуяма.

Неформальное соглашение Украины и РФ

По словам Фукуямы, каждой стороне есть, что терять. "Но я не думаю, что одна из сторон формально согласится пойти на такие территориальные уступки, как Крым или Донбасс", — сказал он, добавив, что поэтому возможно будет какое-то неформальное соглашение.

Больше года тому назад Фукуяма прогнозировал полное поражение российских войск, сейчас же он говорит, что по-прежнему уверен в победе Украины, т.к. с тех пор Киеву задалась вернуть Харьковскую область и Херсон. Хотя на это и ушло больше времени, чем он рассчитывал. Но все же россияне продемонстрировали чрезвычайную слабость, пояснил Фукуяма.

"Поэтому, в целом, я уверен в способности Украины защитить себя", — отметил философ.

Поражение РФ в Украине выгодно Грузии

"Если Россия проиграет в Украине, при ослабленной власти Путина, у каждой страны вокруг России будут больше свободы действий", — пояснил он и добавил, что то, каким будет дальнейший путь развития Грузии, во многом зависит от итогов войны в Украине.

Фукуяма отметил, что было бы неплохо, если бы правительство Грузии четко выразило свою позицию в поддержку Украины.

"Думаю нейтралитет [которого придерживается Тбилиси] в интересах России. Есть много сообщений о том, что Грузия помогает России обходить санкции, наложенные США и Европой", — сказал он.

Правительство Грузии, в свою очередь, это отрицает.

Тбилиси ведет двойную игру, сохраняет нейтралитет и при этом помогает одной из сторон.

"Я думаю, это следствие пророссийского крена, который взяло руководство Грузии", — отметил Фукуяма. Он также добавил, что большинство жителей Грузии связывают свое будущее с Европой, а не РФ.

Напомним, что в прошлом году Фрэнсис Фукуяма называл блефом слова Путина о том, что Кремль "еще ничего не начинал" применительно к Украине.

Также сообщалось, что офицер 3-й штурмовой бригады "Азова" рассказал об обороне Бахмута. Хотя у российских оккупантов есть преимущество в силах и средствах, все же "азовцам" удалось стабилизировать фронт и проводить свое наступление.